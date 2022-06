El barri del Port de Tarragona demanarà a l'Ajuntament la neteja de les pintades vandàliques

L'Associació de Veïns xifra en una quarantena les inscripcions que embruten els baixos dels edificis en diversos carrers de la zona

Actualitzada 07/06/2022 a les 21:20

L'Associació de Veïns (AVV) del Barri del Port ha anunciat la seva intenció de posar-se en contacte amb el regidor de Neteja Pública, Jordi Fortuny, perquè els serveis municipals eliminin les pintades realitzades per persones incíviques en nombrosos carrers d'aquesta zona de la ciutat. No és el primer cop que pateixen aquest flagell, i encara que els afectats no es queixen de la receptivitat municipal als seus problemes, sí que demanen més celeritat a l'hora de resoldre'ls. Els veïns xifren entre 30 i 40 les pintades que es poden veure últimament als baixos dels edificis, i creuen que ha arribat el moment de fer-hi alguna cosa, a més de denunciar-ho.

La presidenta de l'AVV del Barri del Port, Mari Carmen Puig, ha indicat que els carrers que més s'han vist afectats darrerament per «l'onada de vandalisme», tal com ho qualifica, han estat els de Smith, Lleó, Castellarnau i Castaños, tot i que aquestes conductes solen arribar amb una certa regularitat a qualsevol punt del barri.

Comunicació

«La comunicació amb l'Ajuntament és bona. No podem pas dir que sigui dolenta», ha explicat Puig, afegint que representants de l'associació i de comunitats de propietaris s'han reunit amb la regidora de Seguretat, Cristina Guzmán, per explicar-li la situació.

Com a conseqüència d'aquests contactes, els afectats han presentat denúncies a la Guàrdia Urbana, a partir de les quals es podrà procedir contra els autors. No obstant això, «les pintades no s'han netejat», indica Puig, «segueixen allí, i per aquesta raó em posaré en contacte amb el regidor de Neteja Pública, Jordi Fortuny, perquè hi facin alguna cosa».

El repunt d'aquestes accions es va produir fa uns dies, quan va aparèixer al carrer Lleó una pintada en els baixos de la Casa Fontanals, catalogada com a Bé d'Interès Cultural. Aquest fet passava paral·lelament al descobriment d'altres pintades. La presidenta de l'associació de veïns les xifra en «30 o 40. El barri n'està molt ple». Però en qualsevol cas no ha agradat que es toqués també una casa remarcable, ja que «la catalogació de l'edifici ve donada per ser una mostra de qualitat dels edificis de l'eixample del barri del Port i un magnífic exemple de les construccions del primer terç del segle XIX», tal com expliquen els veïns a les xarxes socials.

L'Ajuntament lamenta que el fet de fer pintades es consideri ara, legalment, una infracció administrativa punible només per la via civil amb una multa. Per això fa mesos que ha iniciat una nova estratègia consistent a acumular totes les denúncies que presentin particulars i comunitats de propietaris per aconseguir que la quantitat sumada dels danys permeti presentar una demanda col·lectiva no ja per una infracció, sinó per un delicte, que es podria perseguir amb multes més elevades o amb altres mesures com ara treballs comunitaris per als culpables.

Mentre, però, l'Associació de Veïns del Barri del Port confia que, ara com ara, es facin treballs de neteja que permetin a les parts més afectades recuperar la imatge anterior a aquestes actuacions i mantenir tot la zona amb un aspecte digne.