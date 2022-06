DOW demana que la legislació contempli l'hidrogen circular per avançar cap a la neutralitat de carboni

Cañagueral ha indicat que al nord d'Europa hi ha «una sèrie de tecnologies que no s'estan considerant a l'horitzó espanyol i català», com ara l'hidrogen circular, que s'aconsegueix reformant el metà que la mateixa DOW genera amb el funcionament del seu 'cracker' (torxa). «El procés genera CO2 que has de capturar», ha detallat. En canvi, l'hidrogen verd es produeix a partir d'aigua i energia renovable. «La legislació no contempla cap altre hidrogen que no sigui el verd», ha lamentat. De fet, la divisió holandesa de l'empresa química posarà en marxa un 'cracker' d'aquestes característiques en els propers anys. Des de la química creuen que si els canvis legislatius arriben, el 2030 també el podrien tenir a punt a Tarragona. «Tenim vuit anys per fer un gran canvi estructural. Tenim temps però no en podem perdre», ha indicat.

El directiu ha explicat que per fer la transició energètica i reduir les emissions de CO2 caldran «tecnologies pont» que ja estan disponibles. «Potser aquestes tecnologies no són les que hi haurà el 2040, però són les que hi ha ara», ha assenyalat. L'objectiu de l'empresa és arribar a les zero emissions el 2050. Per aconseguir-ho caldrà que facin «grans inversions». «Les petites millores que hem fet l'últim any o que farem l'any que ve ens portaran entre un 20% i un 30% de reducció. Si volem arribar al 100% hem de fer coses diferents», ha avançat. El 2021 DOW va invertir més de 50 MEUR a les seves plantes de l'Estat, un 36% més que el 2019, segons xifres de la companyia.

Alhora, ha defensat la importància de tenir dos 'crackers' a Tarragona (un de DOW i un de Repsol): «són el tresor de la indústria química perquè són el punt de partida» de molts processos, ha dit. Cañagueral ha concretat que a Europa hi ha 45 crackers -dos dels tres de l'Estat són a Tarragona- i ha avançat que els que no es modernitzin «no tindran futur».

Els 'crackers' actuals generen importants emissions de CO2. Més enllà de l'àmbit mediambiental, aquest aspecte també preocupa la companyia perquè la Generalitat posarà en marxa un impost al CO2 per a les empreses i això, segons Cañagueral, genera «risc de deslocalització». Des del sector químic han reiterat que la taxa fa que Catalunya perdi competitivitat respecte altres territoris de l'Estat i d'Europa i han reclamat que a tot el continent hi hagi «les mateixes regles de joc».

Tot i això, el directiu s'ha mostrat convençut que les instal·lacions tarragonines tenen futur. «L'etilè que produïm es pot portar de fora, però lluitarem per produir-lo aquí. Ho hem de fer competitivament i respectant els reptes que tenim, com la descarbonització. El nostre full de ruta és fer-ho a Tarragona i és realista, però necessitem complicitats», ha sostingut. L'any passat DOW Chemical va assolir a nivell mundial una xifra de negoci de 1.366 MEUR, un 43,7% més que l'exercici anterior. Un 70% de la producció de DOW Chemical Ibèrica s'ha exportat, una xifra superior a l'habitual.

Producció d'hidrogen verd

Respecte l'ús d'hidrogen verd, DOW està analitzant fer servir el que es pugui produir a Terol, mentre a Catalunya no s'acaben de desenvolupar més projectes. Tal com ha detallat, «es treballa per portar-lo amb canonada» fins a Tarragona. En aquesta línia ha advertit que segons alguns estudis a Catalunya com a molt es podrà produir la meitat de l'hidrogen verd que es necessitarà i que, per tant, caldrà portar-lo de fora. Ja sigui d'altres llocs de l'Estat o de més enllà. «Hi ha un gran projecte a Aràbia per produir hidrogen verd, que el transformaran en amoníac i el portaran en vaixell. Tot això ha de ser competitiu d'aquí a quinze anys», ha exposat.

Per altra banda, ha afirmat que «el futur té dues potes: la descarbonització i l'economia circular». «Cal economia circular perquè no hi ha recursos infinits al món, i la solució arribarà de la química. O convertim els recursos en matèries primeres o tenim un problema com a societat», ha advertit. Per això, s'ha mostrat «convençut» que el futur passa pel «reciclatge químic» o «reciclatge avançat», un procés pel qual els residus dels contenidors grisos o grocs es podran reconvertir en matèries primeres per a la indústria, com ara el metanol.