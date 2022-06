Descobreixen que la grasa dels diabètics produeix una proteïna que afavoreix el càncer

L'estudi l'ha dut a terme l'IISPV, la URV, l'Hospital Joan XXIII de Tarragona i el CIBERDEM

Actualitzada 08/06/2022 a les 12:56

Un estudi liderat per l'Institut de'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV), la Universitat Rovira i Virgili (URV), l'Hospital Joan XXIII de Tarragona i el CIBERDEM ha constatat que el teixit adipós de les persones amb diabetis produeix proteïnes que afavoreixen el desenvolupament de tumors.La investigació, que publica la revista Clinical and Translational Medicine i en la qual també han col·laborat l'Institut de Recerca Biomèdica (IRB) i el Centre de Regulació Genòmica (CRG), apunta que la funció secretora natural de les cèl·lules mare -un dels components del teixit adipós- que està relacionada amb el sistema immune podria veure's afectada en el context de malalties metabòliques com la diabetis.La recerca ha posat el focus en la proteïna SUB1, que és una de les més secretades per les cèl·lules mare obtingudes de pacients amb diabetis.Els autors han identificat una nova funció d'aquesta que la relaciona amb la promoció de les propietats protumorals.Aquesta troballa, segons els investigadors, obre una nova via per a la recerca en el camp del tractament del càncer en pacients amb diabetis.Diverses investigacions prèvies ja havien evidenciat que els pacients amb diabetis tipus 2 tenen més risc de patir diferents tipus de càncer, encara que els investigadors ressalten que el 80 % d'aquestes persones són obeses, per la qual cosa cal subratllar el paper clau d'aquest altre trastorn en aquest context.«Intentant buscar els mecanismes pels quals l'obesitat o la diabetis es relacionen amb el càncer, ens centrem en el teixit adipós, perquè certs tumors s'envolten de teixit adipós i perquè estudis previs han demostrat que en persones amb obesitat i amb malalties metabòliques, les cèl·lules mare del teixit adipós i les seves funcions naturals estan alterades», ha explicat la investigadora de l'IISPV Sonia Fernández-Veledo.«Una altra característica és que es tornen molt inflamatòries. Per això ens vam proposar investigar si aquestes cèl·lules mare de pacients amb diabetis produeixen molècules diferents que poguessin estar implicades en el desenvolupament de tumors», ha confessat la científica.Els investigadors van utilitzar la tècnica de la proteòmica, d'elevada sensibilitat analítica, i van analitzar les proteïnes que secreten les cèl·lules mare de pacients diabètics i no diabètics.En total, van identificar 52 proteïnes secretades de forma diferent en les cèl·lules mare del teixit adipós de pacients diabètics, i, mitjançant estudis cel·lulars, van observar que aquestes proteïnes són capaces d'augmentar l'expressió de diversos gens relacionats amb el càncer, alhora que afavoreixen la capacitat invasiva de cèl·lules tumorals hepàtiques.Malgrat demostrar que en la diabetis les cèl·lules mare del teixit adipós adquireixen una activitat secretora protumoral i que la proteïna SUB1 podria servir com un nou enllaç molecular entre les cèl·lules mare i les cèl·lules tumorals, els investigadors adverteixen que s'hauran de fer estudis in vivo per determinar si la progressió del càncer podria ser previnguda bloquejant la producció d'aquesta proteïna.