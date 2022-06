Una jornada de ChedMed Tarragona evidencia que Catalunya va tard amb la implantació de renovables

També s'ha celebrat l'Assemblea General del clúster químic, que ha oficialitzat Ignasi Cañagueral (AEQT) com a nou president, al costat de Josep Maria Cruset (APT) com a vicepresident

Actualitzada 07/06/2022 a les 16:30

Assemblea General de ChemMed

El clúster ChemMed Tarragona ha organitzat aquest dimarts una jornada divulgativa sobre la transició energètica que ha posat en relleu el retard en la implantació de les energies renovables a Catalunya, respecte del que seria necessari per tal de complir amb els objectius de descarbonització marcats en els horitzons 2030 i 2050, en un acte que ha tingut lloc a la seu institucional de l'Autoritat Portuària de TarragonaEn la jornada, a la qual s'ha convidar experts del col·legi Enginyers Industrials de Catalunya i de la plataforma Eolic Cat, s'ha constatat la necessitat urgent d'accelerar l'aprovació i execució de nous projectes i instal·lacions de generació d'energies renovables al territori per tal de redreçar la situació i aspirar a complir amb els esmentats objectius.«O espavilem a tramitar, autoritzar, construir, posar en servei i operar parcs eòlics i horts solars fotovoltaics a Catalunya, o caldrà allargar la vida operativa dels tres reactors nuclears i, a més, construir infraestructures elèctriques per importar electricitat –naturalment, eòlica i solar fotovoltaica- de l'Aragó», ha advertit Víctor Cusí, d'Eolic Cat, amb contundència.Abans de la jornada divulgativa havia tingut lloc l'Assemblea General anual de ChemMed, el clúster químic liderat per l'Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT) i l'Autoritat Portuària de Tarragona (APT), i que aplega també les principals institucions i organitzacions públiques i privades del Camp de Tarragona.La reunió ha oficialitzat Ignasi Cañagueral com a nou president del clúster, conseqüència automàtica derivada de la seva recent elecció com a nou president de l'AEQT, mentre que el president de l'Autoritat Portuària, Josep Maria Cruset, continua essent el vicepresident.