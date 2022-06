Treballadors de BASF es tanquen a la fàbrica per exigir una pujada salarial

Els sindicats asseguren que mantindran la tancada fins que la direcció de la companyia s'assegui a negociar

Actualitzada 07/06/2022 a les 19:47

Prop d'una vintena de treballadors de BASF s'han tancat aquest dimarts al vespre en una sala polivalent del recinte industrial per reclamar un increment salarial que compensi la pujada de l'IPC del 2021 i no perdre poder adquisitiu. Aquest matí, la plantilla ja ha fet una marxa lenta, tallant l'N-340, per denunciar la manca de «voluntat negociadora» de la companyia.«Hem decidit reunir-nos tots els membres del comitè i dels tres sindicats - UGT, CCOO i STR- fins que forcem l'empresa a continuar negociant i millori la seva última proposta», ha afirmat a l'ACN el secretari general d'UGT-FICA a Tarragona, Moisès Fortuny. Confien que més empleats secundaran l'acció i volen mantenir la tancada fins que la direcció s'assegui a negociar.