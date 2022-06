Tarragona augmenta un 275% els inscrits a les proves del C2 de català

Un total de 334 persones va apuntar-se a l'examen del certificat, obligatori per exercir de mestre i professor a partir del 2024

Actualitzada 06/06/2022 a les 21:35

Tarragona ha augmentat aquest any el nombre d'inscrits a les proves del certificat del nivell superior de català C2 un 275,28%. Un total de 334 persones s'ha inscrit per a l'examen de 2022, mentre que el 2021 es van apuntar 89. Aquest increment es deu al fet que la Generalitat obligui a mestres i professors a tenir el títol a partir de 2024 per tal d'exercir com a docents. Així ho assenyala la subdirectora general de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, Marta Xirinachs: «El fet que el Departament d'Educació demani el nivell C2 a partir de 2024 ha disparat la demanda». Els professionals en actiu també l'hauran d'acreditar, però tindran més temps de marge.

La situació a Tarragona és un exemple de la resta de Catalunya, que ha viscut un any de participació rècord amb 6.909 inscrits, mentre que l'any passat es van comptabilitzar 2.363. Aquestes xifres suposen un 192,8% d'augment. L'altra localitat on es feia l'examen al Camp de Tarragona, Reus, també ha vist créixer el nombre de persones apuntades, ja que ha passat dels 83 de 2021 als 215 de 2022 (un increment del 159%).

El Departament de Cultura, encarregat de la convocatòria de les proves, ha hagut de formar 125 nous examinadors per absorbir tota la demanda, tal com exposa Xirinachs. «Hem atès totes les inscripcions que hem rebut adequant els recursos a la demanda», assegura la subdirectora general de Política Lingüística. La Generalitat va anunciar l'obligatorietat del títol per exercir la docència a finals del passat gener, durant els primers dies del termini de presentació de sol·licituds d'examen, que va durar fins el 9 de febrer. La taxa ordinària per realitzar les proves del certificat C2 de català és de 55,75 euros. Fins ara, només era necessari tenir acreditat el nivell C1, el qual els estudiants aconseguien quan es graduaven en Educació Secundària Obligatòria (ESO).

La part escrita de la prova es va realitzar el dissabte 30 d'abril, mentre que la part oral es va repartir entre la tarda del mateix dia 30 i el 7 i el 14 de maig. La data de publicació de resultats, tal com indica a la web, serà el pròxim 31 d'octubre. Les altres ciutats on es va realitzar l'examen, a banda de Tarragona i Reus, són Barcelona, Girona, Lleida, Vilanova i la Geltrú, Vic, Tortosa, Terrassa, Sabadell, Manresa, Mataró, Igualada i Granollers.

Opinió dels docents

L'obligatorietat de tenir el certificat del nivell C2 a partir de 2024 ha provocat que molts estudiants, graduats i professionals del sector de l'educació s'hagin presentat a les proves o tinguin intenció de presentar-s'hi a les pròximes convocatòries. «Fins que no van comunicar que seria obligatori, no tenia cap intenció de presentar-m'hi», manifesta Arnau Jounou, graduat en Educació Primària l'estiu passat a la Universitat Rovira i Virgili i resident a Riudoms. Jounou ha exercit de monitor de menjador a Tarragona i ja ha pogut exercir de mestre a diferents escoles cobrint baixes. Té la intenció de presentar-se en els pròxims anys per obtenir el certificat, però encara no sap quan, ja que també es planteja realitzar un màster el curs vinent. Tot i això, considera que per als docents joves és una bona mesura: «Sempre exigim als nens, però els professors també necessiten tenir un cert nivell de català». Respecte als professors ja en actiu des de fa anys, Jounou creu que no té sentit obligar-los: «Una mestra a la qual li queden sis anys per jubilar-se no l'hauries de fer estudiar ara per a aquest examen».

Un cas similar al de Jounou és el de Vinyet Poch, resident a la Bisbal del Penedès, que ha exercit de docent substituta a escoles de Barcelona, de monitora de menjador i vetlladora. «Em vull presentar el 2023. Aquest any ho he intentat, però ja havia acabat el termini de sol·licituds», assenyala. Poch també opina que els docents han de tenir un bon nivell de català, però «és necessari que aquest nivell s'apliqui a les aules». «S'ha de posar èmfasi a la llengua, i per aconseguir-ho potser s'ha de formular una proposta millor», detalla Poch, qui creu que es podrien realitzar formacions o cursos. Està d'acord en què els professionals mai deixin d'aprendre: «No trobo malament que t'hagis de formar contínuament perquè el món va canviant i t'hi has d'adaptar».

Al seu torn, Desirée Mas, cap d'estudis a l'Institut d'Altafulla i professora de Català, considera l'obligatorietat del nivell C2 com «una mesura de cara a la galeria». «Tenir un certificat no garanteix la bona qualitat de les classes en català», apunta Mas, qui es va examinar fa anys del nivell D, l'equivalent al C2 actual. Mas creu que els professors en actiu no es veuran perjudicats pel canvi de normativa: «És molt difícil que facin fora funcionaris, així que trobaran l'escletxa legal o donaran una moratòria per aconseguir el certificat».