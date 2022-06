Tanca Drakkar Llibreria, botiga de jocs de taula i rol, cartes i novel·les

Actualitzada 06/06/2022 a les 19:39

Drakkar Llibreria tanca després de gairebé vuit anys oferint els seus productes i organitzant activitats. La botiga especialitzada en jocs de taula i de rol, cartes i llibres de ciència-ficció i fantasia comença avui el període de liquidació, el qual acabarà a finals de juliol, quan baixarà les persianes definitivament. El seu propietari, Oliver Bueno, apunta al desgast físic i mental com la causa del tancament. Tot i això, destaca el balanç positiu del negoci durant tots aquests anys: «No et faràs ric, però ha quedat demostrat que una botiga d'aquestes característiques dona per viure».

En els seus primers anys, Drakkar va estar a prop de l'estació de tren de Tarragona, però l'any 2019, Bueno i la seva dona, Irene Martín, van traslladar la botiga al carrer de Francesc Bastos. Durant tots aquests anys, Drakkar no només ha ofert productes als seus clients, sinó que també ha organitzat un gran nombre d'activitats. «Abans de la pandèmia, pràcticament cada divendres i dissabte organitzàvem alguna activitat, ja siguin presentacions de llibres, partides a jocs de taula, tornejos o presentacions de jocs», detalla Bueno, qui agraeix el suport de diverses associacions i entitats durant aquest temps. Aquest suport ha estat mutu, ja que Drakkar també participava o promocionava els esdeveniments organitzats per altres agents, ja siguin associacions o particulars. «Hem ajudat a crear un sentiment de comunitat», exposa el propietari de Drakkar sobre la creació de sinèrgies al voltant dels jocs de taula i de rol i les cartes.

«Moltes persones s'han conegut perquè venien a jugar, la qual cosa ha acabat desembocant en una amistat», manifesta Bueno sobre la creació d'aquesta comunitat. També agraeix el suport dels clients, molts dels quals han ajudat a donar visibilitat a la botiga. «Jugar no és una afició passiva, sinó activa», comenta sobre el dinamisme de les activitats. Amb el tancament de Drakkar, Tarragona perd un negoci de característiques úniques a la ciutat. Tot i això, tal com comenta Bueno, hi ha botigues similars a Reus i Torredembarra. Bueno anima els seus propietaris a seguir desenvolupant la seva feina. «Tant de bo totes les competències fossin com les que hem tingut nosaltres. Us desitjo el millor, seguiu fent el que feu», publicava ahir el propietari de Drakkar a través de xarxes socials.

Aquest dissabte passat, 4 de juny, Drakkar va organitzar un torneig per parelles de Warhammer 40.000, un joc de miniatures d'estratègia ambientat en un futur distòpic. Aquest tipus d'activitats i altres tornejos i lligues han estat un gran atractiu per a molts aficionats dels jocs de rol. I tal com va anunciar Bueno ahir, Drakkar organitzarà un funeral víking per commemorar el seu tancament: «Estigueu atents a les activitats i els tornejos i apunteu-vos als que pugueu».Després, Drakkar baixarà la persiana.

«Necessitem descansar. Qualsevol persona amb un negoci propi sap el desgast que comporta», expressa Bueno. El període de liquidació durarà fins a finals de juliol i, tal com exposa el propietari, «no posaré les ofertes a internet fins d'aquí a una setmana perquè volem donar avantatge a la gent que vingui a la botiga». Una vegada passat aquest període, anunciarà les rebaixes a internet per tal d'aconseguir una liquidació completa. «Sempre hem volgut ser un negoci presencial, tot i les dificultats provocades per la covid-19», conclou Bueno sobre el fet de donar prioritat als clients locals.