La Romeria del Rocío de Tarragona es retroba amb els fidels després de la pandèmia

Al voltant de 600 persones van passar per la trobada o van participar en els actes, segons els organitzadors

Actualitzada 06/06/2022 a les 19:29

Amb una Salve Rociera va acabar ahir a migdia la Romería del Rocío, que aquest any s'ha pogut realitzar amb normalitat retrobada després de dos anys de restriccions a causa de la pandèmia. La imatge va sortir divendres a migdia de l'església de Sant Pere del Serrallo per recórrer el camí fins a l'ermita de Loreto, als afores de la ciutat. Allí va quedar custodiada fins dilluns, mentre els pelegrins celebraven la festa a les casetas instal·lades al terreny d'acampada pròxim a l'edifici religiós. Diumenge hi va haver una missa d'Àngelus a l'ermita, després de la qual la imatge va sortir en processó. Les festes van continuar fins ahir, quan va arribar l'hora del comiat i les persones que restaven al lloc de la romería van aplegar-se per entornar la Salve Rociera que va cloure la celebració. En cap moment van mancar els crits tradicionals de viva la vírgen del Rocío i guapa, guapa y guapa, adreçats a la imatge religiosa.

La presidenta de l'Associació Cultural Andalusa, Luisa Márquez, organitzadora de l'acte, va indicar en concloure que «malgrat la por que hi ha hagut, i que ve d'altres anys per la pandèmia, la gent s'ha bolcat a venir. Per això considerem que la festa ha estat positiva al cent per cent». Márquez xifra en prop de 600 persones el públic que ha arribat a passar per la romería en aquests dies.

Pel que fa al recinte festiu de casetas, aquest any n'hi ha hagut vuit, en contrast amb els anys anteriors a la pandèmia, quan n'eren 13 o 14. «Hem intentat reprendre la festivitat i crec que ha anat bé», va afegir. Ho fem des de l'any 1984. Penso que anem per bon camí, perquè a la festa també hi ha d'haver la convivència amb els amics», va concloure. Una altra de les assistents, Úrsula Marín, va insistir sobre aquest punt, afirmant que «el més important és el sentiment».

Compartir

«Compartir, riure i plorar pels que ja no hi són», va afegir. «Aquí tenim un sensació de companyonia durant uns dies i és una experiència molt bonica. Hi ha fe, i el sentiment de compartir». Marín també va dir que «aquest és el Rocío del retrobament. Hi ha molts nens que no ho coneixien, i que ara ho vegin ens fa molt feliços», va dir.

Amb ella coincidia Loli Castellanos, que deia que el que passa al Rocío «no es pot explicar. Hi ha una emoció interior de devoció a la verge, i l'alegria de veure-hi als meus néts que encara no havien estat mai aquí». Al seu costat estava la seva filla, Vanessa Sánchez, acompanyada dels més petits, que explicava com les criatures havien participat des del primer moment en les celebracions i s'havien sumat als crits de celebració vers la imatge religiosa. Amb aquesta Salve, doncs, es va cloure el Rocío d'enguany.

L'Associació Cultural Andalusa té per finalitat promoure i difondre el manteniment de llaços culturals i socials entre els seus socis, amics i simpatitzants amb el poble andalús, la seva cultura i les seves tradicions. Darrerament ha participat en altres recuperacions de tradicions andaluses a Tarragona, com la processó de la Mare de Déu d'Araceli a Torreforta, el 6 de maig passat, que havia caigut en desús.