La Monegal construirà un nou hospital de 20.000 metres quadrats al Tarraco Centrum de davant de les Gavarres

Els propietaris, Viamed Salud, preveuen una inversió de 50 MEUR i que estigui en marxa a finals del 2024

Actualitzada 07/06/2022 a les 16:07

Viamed Salut, propietària de l'Hospital Viamed Monegal a Tarragona, construirà un nou centre hospitalari davant de la zona comercial de les Gavarres, dins del Parc Comercial Tarraco Centrum, de Ten Brinke.El nou hospital està previst que es posi en marxa a finals del 2024. Tindrà 20.000 m² i, inicialment, disposarà de 102 llits i un bloc quirúrgic compost per 11 quiròfans i una sala d'hemodinàmica d'última tecnologia. Comptarà amb 16 llocs de recuperació postquirúrgica i una Unitat de Vigilància intensiva amb 6 llocs en box individual. Al mateix temps i de cara al pacient ambulant comptarà amb 15 llocs d'hospital quirúrgic de dia, endoscòpia i una àrea de consulta externes amb 45 gabinets dissenyats per especialitat, així com una Unitat d'Urgències amb 21 boxs i observació amb circulacions i àrees específiques per a pediatria i obstetrícia. També disposarà d'una Àrea de Diagnòstic per la Imatge, totalment digitalitzada, amb equips d'última generació i baixa dosi.Aquest projecte comptarà amb una inversió estimada superior als 50 milions d'euros i té previst la creació de 600 llocs de treball, entre col·laboracions directes i indirectes, segons que informa Viamed SaludSegons Paulo Gonçalves, conseller delegat de Viamed Salut: «Amb aquest nou projecte incrementem, més si cap, el nostre compromís amb Tarragona, la seva província i els seus ciutadans, desenvolupant una infraestructura que incrementarà les nostres especialitats i els nostres quadres mèdics i aportarà als nostres pacients una major una atenció assistencial. El nou espai combinarà tots els avantatges que ofereix un projecte totalment digital i sostenible, amb els millors i més nous tractaments i tecnologies.»El nou centre hospitalari estarà integrat dins de Tarraco Centrum, l'espai que promou Ten Brinke i comptarà amb una superfície de 17.000 metres quadrats, a més d'unes 1.1000 places d'aparcament per donar servei a l'oferta d'operadors comercials que està previst que s'hi instal·lin.Segons Jörg Tiggemann, conseller delegat de Ten Brinke Espanya & Portugal: «Com ja hem dit en diverses ocasions, venim per a sumar, crear riquesa i generar ocupació, i aquest acord amb Viamed Salut és una gran notícia per a Tarragona i els seus ciutadans, i una clara aposta de Ten *Brinke per la salut i la innovació, dotant al nostre projecte d'un hospital d'última generació, continuant amb aquest nou concepte integrant Healthcare & Retail després de la nostra experiència amb Mirasierra Gallery a Madrid.»