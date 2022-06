L'Ajuntament de Tarragona comença a instal·lar els nous aparcaments per motos

Les places estaran repartides en diferents punts de la Rambla Nova i la Rambla Vella

Actualitzada 07/06/2022 a les 12:02

Nous punts per aparcar

L'Ajuntament Tarragona ja ha començat amb la instal·lació de les vuitanta noves places per aparcar motocicletes. Les places estaran repartides en diferents punts de la Rambla Nova i la Rambla Vella.Entre els objectius de les noves places hi ha la necessitat de distribuir-los, donar seguretat als vianants, ja que molts d'aquests aparcaments es col·locaran just abans de passos zebra, o promoure l'ús de a motocicleta.L'Ajuntament ja ha definit vuit noves zones d'aparcament repartides entre la Rambla Nova i la Rambla Vella i treballa per afegir alguna més en aquestes mateixes vies. D'aquesta manera, la Rambla Nova comptarà amb punts d'estacionament a diverses alçades.Un d'aquests punts es crearà a partir del ja existent de davant de la xarcuteria Cuadras. S'ampliaran els cinc metres actuals fins a tenir-ne deu. Un altre es crearà prop de la Font del Centenari, a la intersecció entre la Rambla i l'avinguda de Pau Casals.Un altre dels aparcaments serà gairebé a l'alçada del quiosc de la Rambla, just abans del pas de vianants. També se situarà un aparcament davant del pas de vianants que connecta la coca central amb el carrer de Méndez Núñez. De la mateixa manera passarà als passos zebra de la Rambla anteriors a les interseccions amb el carrer d'Adrià i el carrer de Roger de Llúria.La Rambla Vella, com a mínim, comptarà amb altres dos pumts. Un aparcament serà davant de l'Hospital de Sant Pau i Santa Tecla, al carril amb sentit plaça Imperial Tarraco. L'altre previst a la Rambla Vella serà a la intersecció amb el carrer de Sant Agustí. Aquestes incorporacions es duran a terme en les pròximes setmanes i també alguna altra encara per definir.