El PSC vol que Tarragona s'ofereixi per acollir algun organisme estatal

Presentarà una moció perquè s'assenyalin edificis o espais per acollir possibles administracions que l'Estat pugui desconcentrar

Actualitzada 07/06/2022 a les 18:05

El Grup Municipal Socialista presentarà al plenari de divendres de l'Ajuntament de Tarragona una moció perquè la ciutat aspiri a ser la seu d'algun dels organismes que el govern d'Espanya vol descentralitzar.Segons el grup socialista, en més d'una ocasió, el govern de l'Estat ha mostrat la voluntat de desconcentrar les seus i agències de nova creació que pertanyin a l'Administració General de l'Estat fora de Madrid i, «al març d'aquest any, es va aprovar un decret per establir el procediment per designar aquestes seus», recorden des del PSC.Aquest dimart, el diputat del PSC al Parlament i candidat a l'alcaldia, Rubén Viñuales, ha explicitat el seu reclam perquè Tarragona, «exerceixi la seva capitalitat al territori aconseguint l'atracció d'algun d'aquests nous organismes: La ciutat ha de pensar en gran, el govern municipal no pot caure en el parany de pensar que aquesta oportunitat no va amb nosaltres. Cal actuar i començar a treballar per a poder optar a tenir un organisme estatal a la ciutat».Les i els socialistes tarragonins creuen que les seus de les administracions tenen efectes beneficiosos al territori, ja sigui per la creació de llocs de feina, com també pel foment de la participació de la ciutadania en la presa de decisions, que comportaria un major nivell d'interlocució amb els sectors afectats.Per la regidora del PSC, Sandra Ramos, aquesta podria ser una oportunitat per ser un pol d'atracció econòmica i d'ocupació per ser atractius a les empreses del sector. «Un dels altres beneficis és la possibilitat de generar més sinergies amb la universitat i el propi sector d'I+D+I.», assenyalaRamos insta al govern municipal a redactar una proposta amb els edificis o espais que puguin ser aptes per algun dels organismes que el govern liderat per Pedro Sánchez vulgui descentralitzar.A més, la portaveu socialista reclama que l'Ajuntament iniciï els procediments necessaris per a optar a ser la seu d'una de les administracions de nova creació o de les que l'Estat pugui desconcentrar.