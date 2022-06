El Festival Teta s'estrena a Tarragona amb la voluntat de créixer des del feminisme inclusiu

L'organització busca difondre la reflexió més enllà del 8-M i no descarta canviar les dates de la pròxima edició

Actualitzada 05/06/2022 a les 13:26

El Camp de Mart de Tarragona ha acollit aquest cap de setmana la primera edició del Festival Teta, el festival feminista i LGTBIQ+.Una dotzena d'entitats han participat en aquesta proposta, que es basa en tres pilars mestres: la visibilització, la participació i la sororitat. Així, s'ha teixit un programa amb taules rodones, tallers, monòlegs i concerts que aposten per la reflexió des de la cultura, la salut, la solidaritat o l'emprenedoria.Segons la consellera d'Igualtat de Tarragona, Cinta Pastó, la voluntat del festival és difondre el feminisme inclusiu més enllà del 8-M. De cara a pròximes edicions, l'organització no descarta canviar de dates o buscar una altra localització per evitar la calor, ben present en el primer Festival Teta.