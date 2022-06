Vint clubs sol·liciten hores per poder entrenar al Palau d'Esports de Tarragona

El Patronat Municipal d'Esports encaixarà els horaris per habilitar-lo a partir del setembre

Un total de vint clubs ha demanat hores per utilitzar el Palau d'Esports la temporada vinent. Dinou d'aquests vint són clubs de la ciutat de Tarragona, mentre que un és de fora. Després del tancament del termini de presentació de sol·licituds el passat 31 de maig, el Patronat Municipal d'Esports ha de gestionar el repartiment dels horaris per tal de donar cabuda a les entitats.

Des del Patronat traslladen la seva satisfacció per poder oferir el Palau a les entitats. L'objectiu d'habilitar l'equipament és «donar un espai als clubs que no en tenien cap per realitzar la seva pràctica esportiva i donar-ne també un de nou a altres clubs perquè puguin créixer», explica la consellera d'Esports, Mary López. El consistori preveu habilitar tres pistes, les qualts tindran determinats usos segons la demanda de disciplines esportives, com bàsquet, voleibol, futbol sala o patinatge artístic. D'aquesta manera, el Palau serà un espai flexible per tal d'adaptar-se a les diferents entitats que acollirà durant la temporada 2022-2023.

López també destaca la trobada de fa uns dies amb els clubs usuaris per ensenyar-los i explicar-los el funcionament del Palau. Durant els pròxims mesos, l'Ajuntament s'encarregarà d'habilitar-lo a través de la instal·lació de parquet, PVC, pintura i material esportiu. Els clubs sense instal·lacions actualment tindran prioritat en el repartiment de l'equipament, cedit per la Generalitat a principis de maig.