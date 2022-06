'La vida en el agua', la gira de Jorge Pardo i Alexis Alonso arriba a Tarragona

Els dos artistes de jazz actuen al teatre El Magatzem aquest dissabte, 4 de juny

Actualitzada 03/06/2022 a les 16:06

El pianista de Tenerife Alexis Alonso i el flautista, saxofonista i compositor madrileny Jorge Pardo porten la seva gira 'La vida en el agua' a Tarragona, després d'actuar aquest divendres a Barcelona.L'actuació de Pardo i Alonso a Tarragona es farà al teatre El Magatzem, a les les 20.00h i les entrades es poden comprar a taquilla.com Els dos oferiran un espectacle íntim en el qual prima sobretot la sensibilitat, la força i l'emoció de les notes musicals interpretades per un piano, una flauta i un saxofon.Com a solistes, tots dos músics tenen una dilatada carrera en el sector. Alexis Alonso ha realitzat la seva carrera com a pianista d'èxit tant en solitari com amb la seva banda Alexis Alonso Quartet, a més de la feina com a compositor.Per part seva, el flautista Jorge Pardo tal com descriu el mateix Alexis s'ha relacionat amb grans artistes de renom nacional i internacional: «Camarón de la Isla, Paco de Lucía, Chick Corea o Gil Goldstein, entre altres tants de la crème de la crème del jazz».