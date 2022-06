S'estrena a Tarragona el documental 'Arrels de Mar' amb el Serrallo de protagonista

La presentació l'ha fet l'alcalde, Pau Ricomà i els directors de l'obra

Actualitzada 03/06/2022 a les 19:15

Aquest divendres 3 de juny l'Antiga Audiència de Tarragona ha estat l'escenari de l'estrena del documental 'Arrels de Mar', un film d'Emanuel Munteanu i Laura Vargas-Machuca dedicat a la pesca en què el barri del Serrallo de Tarragona és un dels escenaris principals.La peça és una producció de Millennials Films que ha comptat amb el suport de Tarragona Turisme, la Tarragona Film Office, la Diputació de Tarragona, l'Ajuntament d'Alcanar, el Port de Tarragona i el Museu d'Història de Cambrils.La projecció ha estat presentada per l'alcalde de Tarragona i conseller de Turisme, Pau Ricomà, i els directors del documental. Ricomà ha destacat «la bellesa del Serrallo» i la distinció com a Barri Mariner per part de l'Agència Catalana de Turisme, així com la seva oferta gastronòmica i cultural. L'alcalde ha volgut posar en valor el talent tarragoní en el sector audiovisual, tot afirmant que «el jovent tarragoní té una gran sensibilitat i força». Ricomà ha recordat també que «la gent del mar no ho té fàcil». «En qualsevol cas –ha afegit— els pescadors del Serrallo saben que estem al seu costat».Laura Vargas-Machuca ha explicat al seu torn que el film és «una història d'amor, superació i esperança» que ha desitjat que «serveixi per millorar les coses a la pesca i per posar en valor el paper de les dones», mentre que Emanuel Munteanu ha destacat els dos anys de treball en el documental i ha volgut agrair la feina de l'equip de rodatge i la col·laboració de les institucions que hi han donat suport, de les confraries de pescadors i, especialment, dels protagonistes del film.