La Rambla Nova i la Vella sumaran vora 80 places de moto en 11 noves ubicacions

L'Ajuntament de Tarragona instal·larà en les pròximes setmanes els aparcaments, molts dels quals s'ubicaran abans de passos de vianants

Actualitzada 03/06/2022 a les 00:03

Tarragona tindrà unes vuitanta noves places per aparcar motocicletes, distribuïdes a diferents punts de la Rambla Nova i la Rambla Vella. La incorporació dels onze punts plantejats serà «imminent», segons informa el conseller de Territori i Mobilitat, Xavier Puig. D'aquesta manera, en les pròximes setmanes, s'instal·laran aquests nous aparcaments.

Aquesta actuació té diferents objectius, tal com exposa Puig. En primer lloc, no només pretén generar més aparcaments de motos, sinó també distribuir-los. «Que es distribueixin té molt valor per als conductors», apunta el conseller. D'altra banda, també té la finalitat de donar seguretat als vianants, ja que molts d'aquests aparcaments es col·locaran just abans de passos zebra. «L'objectiu és afavorir la visibilitat, perquè si hi ha un cotxe o una furgoneta, és més difícil veure els vianants», comenta Puig sobre un dels criteris de senyalització dels aparcaments.

A més a més, l'actuació té un altre objectiu, segons detalla el conseller de Mobilitat: «És una iniciativa per promoure la motocicleta, que és un vehicle que ocupa poc espai, la qual cosa fomenta que hi hagi més gent al centre de Tarragona. Si hi ha més gent, hi ha més vida, més dinamisme i més activitat comercial». La iniciativa va més enllà de compensar la pèrdua dels aparcaments del carrer d'Ixart, on s'ha instal·lat el nou parc inclusiu, tal com assenyala Puig, ja que «posem més places de les que s'havien perdut i les distribuïm millor». D'aquesta manera, el projecte es realitzarà amb més «ambició» del que s'havia plantejat inicialment, tal com indica Puig.

«Hem fet servir la imaginació per crear aparcaments de motos on no hi havia i sense un cost elevat. Hem estudiat diversos punts estratègics», explica Puig. Alguns d'aquests punts d'estacionament es crearan del «no-res», apunta el conseller, i altres es crearan a partir de l'eliminació d'una plaça de zona blava.

Una de les intencions és oferir la possibilitat d'aparcar en els dos sentits de circulació de la Rambla Vella. «La Rambla Vella té aparcaments si vas cap al mar, però no en direcció a la Mussara. Volem que hi hagi l'opció d'aparcament a les dues bandes», detalla Puig.

Nous punts per aparcar

L'Ajuntament ja ha definit vuit noves zones d'aparcament repartides entre la Rambla Nova i la Rambla Vella i treballa per afegir alguna més en aquestes mateixes vies. D'aquesta manera, la Rambla Nova comptarà amb punts d'estacionament a diverses alçades.

Un d'aquests punts es crearà a partir del ja existent de davant de la xarcuteria Cuadras. S'ampliaran els cinc metres actuals fins a tenir-ne deu. Un altre es crearà prop de la Font del Centenari, a la intersecció entre la Rambla i l'avinguda de Pau Casals. «Ja vam posar uns pilons perquè els cotxes no s'aproximin molt als vianants, de tal manera que facin un gir més obert per donar seguretat a les persones. Aquesta situació fa que es generi una zona morta, zona de ningú, on hi caben places», exposa Puig.

Un altre dels aparcaments serà gairebé a l'alçada del quiosc de la Rambla, just abans del pas de vianants. També se situarà un aparcament davant del pas de vianants que connecta la coca central amb el carrer de Méndez Núñez. De la mateixa manera passarà als passos zebra de la Rambla anteriors a les interseccions amb el carrer d'Adrià i el carrer de Roger de Llúria.

La Rambla Vella, com a mínim, comptarà amb altres dos pumts. Un aparcament serà davant de l'Hospital de Sant Pau i Santa Tecla, al carril amb sentit plaça Imperial Tarraco. L'altre previst a la Rambla Vella serà a la intersecció amb el carrer de Sant Agustí. Aquestes incorporacions es duran a terme en les pròximes setmanes i també alguna altra encara per definir.