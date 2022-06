L'Ajuntament de Tarragona emprèn la reordenació de les terrasses de la Rambla

Busca garantir l'equitat de tots els usuaris

Actualitzada 03/06/2022 a les 07:23

L'àrea de Domini Públic de l'Ajuntament de Tarragona ha emès un decret per reordenar els espais al tram superior de la coca central de la Rambla Nova, un cop finalitzada l'excepcionalitat amb motiu de la pandèmia, cosa que afecta a la disposició de les terrasses dels locals de restauració. En els anys anteriors hi havia hagut més permissivitat arreu de la ciutat, però ara es constata la necessitat d'una norma que reguli totes aquestes activitats en aquell espai.Entre els aspectes més notables del decret destaca el fet que l'amplada màxima de l'ocupació de via pública haurà de ser de dos metres «per tal de permetre una única filera de taules», tal com indica el document, de manera que les terrasses seran més estretes. També s'exigeix una distància de dos metres i mig entre la terrassa i el parterre per tal de garantir el lliure ús del mobiliari urbà. Els permisos es donaran només en mòduls de 24 m2 de superfície, amb un aforament màxim permès de 24 persones, que corresponen a una proporció d'una persona per cada m2.Segons fonts municipals, «s'ha decidit reordenar els espais disponibles per a l'ocupació de via pública amb terrassa i així garantir un repartiment equitatiu entre els establiments i també la compatibilitat amb la resta d'usos». La necessitat d'aquesta nova ordenació es justifica «pel fet de venir d'un període d'excepcionalitat per la covid amb unes superfícies superiors a les ordinàries», indiquen les mateixes fonts.També consta que les terrasses «restaran supeditades a l'estricte compliment de la normativa sanitària vigent en cada moment en relació a les mesures necessàries per evitar els riscos de propagació de la infecció de la covid, així com la pròpia exposició a aquests riscos».