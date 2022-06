Els treballadors de l'Autoritat Portuària de Tarragona programen mobilitzacions

El Comitè d'Empresa considera insostenible la situació de precarietat laboral que pateix el personal

02/06/2022 a les 16:13

L'assemblea de treballadors de l'Autoritat Portuària de Tarragona (APT) que es va celebrar dilluns passat va acordar, amb l'assistència d'una vuitantena de persones, convocar diverses jornades de mobilitzacions per denunciar la situació de precarietat laboral que pateixen.En un comunicat, el Comitè explica que, durant l'assemblea, es va exposar la situació de paràlisi d'aspectes retributius, «que estem esperant des del 2019, així com la manca d'informació i respostes que l'empresa al·lega que han d'arribar de Puertos del Estado a Madrid».La precarietat, afirma el comitè, ha arribat, «a límits extrems», que afecten la seguretat de les infraestructures portuàries. En aquest sentit, posen d'exemple, que un únic agent de policia portuària va estar «patrullant per tot el port de Tarragona durant la jornada de diumenge on, a més de les tasques quotidianes, es va sumar l'arribada de dos creuers amb el moviment de més de 3.000 persones».Segons el comitè, la manca de personal és una situació que es repeteix a la majoria de departaments de l'Autoritat Portuària.Els treballadors sumen als greuges que pateixen també la manca de resolució del III Conveni Col·lectiu del sector, que es va aprovar el 2019 i que encara no s'ha aplicat.La primera de les mobilitzacions programades pels treballadors es farà demà, divendres 3 de juny, a les 12.30 h al Tinglado 1 del Moll de Costa, coincidint amb la clausura de les Jornades sobre Ciberseguretat que realitza l'Autoritat Portuària, un acte al qual s'espera que assisteixi el president de Puertos del Estado.Les següents mobilitzacions previstes són els dies 9 i 16 de juny, també coincidint amb altres actes que organitza l'APT.En l'assemblea de treballadors de dilluns també es va decidir demanar la dimissió del president de l'APT, Josep Maria Cruset, «com a màxim responsable de la situació que pateix la plantilla de l'APT».