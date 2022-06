El Pilon´s Street de Tarragona apareix al TikTok de Renfe

Es tracta del segon vídeo que la companyia dedica a la ciutat

Actualitzada 03/06/2022 a les 13:40

Més de 315.000 visualitzacions

La ciutat de Tarragona com a destinació turística s'ha convertit en una de les protagonistes del compte que Renfe va obrir en la popular xarxa social TikTok avui fa un mes. Des d'aquell 3 de maig, dos dels 18 continguts publicats per han estat dedicats a Tarragona. En el primer vídeo es promocionava la ciutat com un dels destins als quals es pot arribar amb tren.Aquesta setmana, la companyia ha pujat un repte per als seus seguidors preguntant on es troba el Pilon's Street. El vídeo va generar 443 'likes' i gairebé 50 comentaris, molts dels quals van encertar en dir que es troba a Tarragona.Des de la seva posada en marxa, el canal ha aconseguit més de 315.000 visualitzacions. A més, aquests vídeos han reunit gairebé 18.000 'likes' i més d'un miler de comentaris, i els usuaris els han compartit 1.500 vegades.En aquesta dotzena i mitja de publicacions s'han tocat tot tipus de temes: treballs en els tallers, destins, curiositats, maquetes, ofertes, sense oblidar l'aspecte lúdic d'aquesta xarxa social, de la qual la música, el ball i els reptes són una part fonamental.La cara visible del canal és Meri, l'amfitriona que ajuda a descobrir tot tipus d'informacions relacionades amb Renfe i el ferrocarril.