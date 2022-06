El Miracle sumarà l'skatepark després de la participació dels usuaris en el disseny

L'avantprojecte del cinquè equipament a Tarragona per a skaters es presentarà a l'estiu

Actualitzada 02/06/2022 a les 22:11

L'skatepark del Miracle és més a prop de convertir-se en una realitat. El projecte de l'equipament, que serà el cinquè a tot Tarragona, ha comptat amb la participació dels skaters de la ciutat. L'Ajuntament ha impulsat quatre trobades entre el Club Skateboard Tarragona i l'arquitecte abans de presentar l'avantprojecte aquest estiu.

«Des del principi hem fet reunions amb el club perquè volem tenir en compte les seves necessitats», assenyala la consellera d'Esports, Mary López. A més, l'arquitecte del projecte té experiència en el disseny d'altres skateparks. En aquest cas, destaca la zona on s'ubicarà pel seu atractiu i les possibilitats de relacionar-lo amb l'entorn. «Aprofitarem l'espai tal com està. Respectarem l'entorn i la pista de fútbol i les cistelles», apunta López. Tot i això, algun dels elements del parc infantil es reubicaran a prop per tal de donar cabuda a l'equipament.

Aquesta actuació suposa la inversió d'uns 200.000 euros, provinents de la conselleria de Territori. El consistori ja disposa de la partida econòmica. La instal·lació de l'skatepark respon a la demanda dels practicants d'aquesta disciplina esportiva i l'objectiu és fomentar-la i animar els skaters a formar part d'un club. El Club Skateboard Tarragona, durant el procés de participació, ha volgut interpel·lar els diferents usuaris a escoltar el projecte i fer les seves propostes.

A partir de les reunions amb el col·lecitu i la recollida d'informació, es redactarà l'avantprojecte. La incorporació d'aquest skatepark vol donar encara més dinamisme a la zona.

Aquest serà el cinquè equipament d'aquestes característiques a la ciutat de Tarragona. Actualment, existeixen tres skateparks. El barri de Campclar i el Parc de la Ciutat compten amb un, mentre que el Parc Francolí també suma un altre dividit en dos espais: un de formigó ideat per a adults i un altre de fusta destinat a nens. Aquest skatepark es va renovar en els darreres mesos perquè «estava en mal estat per falta de manteniment», exposa la consellera d'Esports. «Vam arreglar la zona perquè era insegura», afegeix. El quart skatepark està en construcció, ja que s'incorporarà dins de la nova zona lúdica i esportiva del barri de Sant Salvador, la qual ja està en obres i està previst que finalitzin a finals d'octubre. El seu disseny també es va compartir amb el club abans de donar-li llum verda.