«Volem unir Tarragona de punta a punta per recórrer-la a peu o en bici»

Ricomà vol seguir governant Tarragona per certificar un canvi de la ciutat en urbanisme, sostenibilitat, mobilitat i qualitat de vida

Actualitzada 02/06/2022 a les 06:47

— Vostè porta la cartera del Turisme. Creu que ha de vincular-se la gestió del Turisme amb la del Patrimoni?

— Sempre ha existit la vinculació entre Turisme i Patrimoni, però hem d'anar més enllà. Des del grup de ciutats Patrimoni de la Humanitat fem estudis que demostren que la gent vol més experiències a banda de la patrimonial. Per aquest motiu treballem en moltes més línies. Les línies en les quals treballem s'emmarquen dins del turisme sostenible, que no vol dir només tenir cura del medi ambient, sinó també que el sector es pugui guanyar bé la vida i que les entitats de la ciutat siguin beneficiades pel turisme. Iniciatives com Ciutat de Castells responen a un turisme experiencial. També estem fent activitats amb entitats esportives. La idea no és buscar pics de turistes molt alts, sinó anar diversificant durant l'any l'activitat turística. I no només a una zona, sinó a moltes parts de la ciutats.



— Ja treballen en grans projectes a incloure al pressupost de 2023?

— Sempre hi ha projectes grans, però encara es massa aviat per explicar-los. Els falta maduresa. A més, a Tarragona teníem una llista de projectes pendents, d'edificis que no es feien servir i situacions de tota mena. Aleshores estem donant solució a temes històrics pendents, com el Fòrum Judicial o la Ciutat de Repòs i Vacances, que porta molts anys tancada i hi haurà inversió dels Next Generation. La filosofia dels fons europeus Next Generation ens ajuda a anar cap a on nosaltres volem, que és la regeneració urbana i natural, la descarbonització de la ciutat, la millora de la mobilitat no contaminant... Estem fent moltíssimes actuacions. I alguns diuen que tot ho fem al final. Clar, abans no podíem per la pandèmia, però al final, a la majoria de barris, hi instal·larem espais per fer esport al carrer, estem arreglant vies, millorant la il·luminació... També tenim el projecte del gimnàs de Sant Pere i Sant Pau. Estem actuant a tot arreu perquè Tarragona sigui una ciutat de molta qualitat de vida. La ciutat de més qualitat de vida de tota la Mediterrània. Aquest és el nostre objectiu.

— En quina fase estan els projectes que opten a rebre fons Next Generation?

— Quan es convoqui, presentarem el projecte del Banc de la Ciència i del Coneixement. D'altra banda, estem esperant la resolució del projecte de Turisme Sostenible. Ens presentem per 4,5 milions d'euros. Aquest projecte comportarà intervencions molt importants, sobretot a primera línia de mar i al barri del Serrallo. Inclou la incorporació de punts de recàrrega per al cotxe elèctric, la millora de la il·luminació del front litoral o algunes actuacions per evitar inundacions a la zona de la Móra.



— Precisament un dels objectius d'aquest govern és modificar l'urbanisme per afavorir la mobilitat sostenible. Quins efectes provocarà aquest canvi de paradigma? Un d'ells serà la creació d'aparcaments i la modificació de les línies d'autobús?

— Sí, els aparcaments dissuasoris s'hauran de connectar amb l'autobús. També hem de començar a pensar que potser no cal anar a tots els punts de la ciutat amb cotxe. I hi ha un tema molt interessant que és el del traspàs de les carreteres de l'Estat. Vam aconseguir arribar a un acord després que l'anterior govern presentés una idea que a ells no els interessava, que era crear una sèrie de rotondes. Això per als objectius del govern central no té cap mena d'interés, perquè l'interés era precisament la descarbonització. I nosaltres volem unir la Imperial Tarraco i Altafulla amb el carril bici. Es beneficiarà molta gent. A més, també volem ampliar el carril bici a Ponent a partir de l'ampliació amb el pont del Francolí. Al final es tracta que, de punta a punta de Tarragona, puguis anar en bicicleta o a peu. A més a més, hi haurà el carril de dins, que va del centre fins a Sant Pere i Sant Pau, fins al Serrallo… Estem generant una mobilitat sostenible. D'altra banda, també posarem barreres acústiques, com al parc del Francolí, que són reclamacions de fa uns quants anys.



— En quin punt està el traspàs de les carreteres?

— La feina tècnica ja s'ha fet, així que anem avançant. Estan revisant la documentació al govern, però hi ha un compromís ferm, així que potser després d'estiu ho formalitzarem. L'objectiu encaixa amb allò que vol l'Estat, en aquest cas la descarbonització. Esperem poder tancar-ho aviat, però el compromís hi és.



— Fa uns dos mesos es va presentar el PP-10. Ja es treballa en algun equipament per incorporar al sector?

— Estem treballant en diferents línies. El PP-10 té un aspecte molt interessant, i és que és la zona de connexió més pròxima dels diferents punts importants del Camp de Tarragona. Tots els punts conflueixen allà. Oferir determinats serveis ambiciosos no només té una funció local, sinó que també té rellevància més enllà. Treballem per omplir l'espai. Estem buscant opcions quant a la part residencial, mentre que l'altra part seria obtenir un equilibri entre serveis i comerç. Ara estem en la fase d'abocar idees perquè al final sigui un centre potent del Camp de Tarragona.



— El PP-10 està ubicat a l'entorn de l'Anella Mediterrània, la qual cosa potenciarà encara més l'activitat de la zona.

— Sí, també treballem en la dinamització del turisme esportiu. L'exemple és la piscina Sylvia Fontana, on vam incorporar una caldera de biomsassa i una manta tèrmica per habilitar-la durant tot l'any. I ara hi ha clubs del nord d'Europa que venen aquí a entrenar i a fer activitats a una piscina que és encantadora, pero necessitava adequacions. També estem plantejant quelcom semblant amb el velòdrom, on també hi ha molt interés per part de clubs per venir i utilitzar-lo. Estem habilitant una sèrie d'espais per impulsar el turisme esportiu, per acollir equips de fora i fer competicions i algun gran esdeveniment.



— Alguns partits defensen que els barris de Ponent estan oblidats.

— No és veritat. Jo els hi demanaria que fessin l'exercici de revisar què dèien fa quatre anys i què diuen ara. A Ponent s'està invertint molt. Ara, a la Granja, darrere de l'institut, tindrem un parc molt digne, per exemple. I estem fent moltes intervencions, també en espais esportius d'us quotidià. Calen mes coses? Sí. A la Floresta, aviat s'asfaltarà i es dignificarà el pàrquing del costat del camp de futbol, una reivindicació històrica dels veïns. També hi haurà un parc de jocs infantils entre l'Albada i parc Riu Clar.



— Què em diu de la seguretat?

— Existeixen estudis i evidències dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana que els delictes a Tarragona han baixat més que mai. A més, la col·laboració entre els dos cossos funciona també mllor que mai. Tot i això, avui dia qualsevol succés té molta més repercussió que abans i guanya visibilitat a través de les xarxes socials. Pel que fa a l'ocupació d'habitatges tenim un problema enquistat des de fa anys, però hem fet bona feina, per exemple, al Rancho Grande del Serrallo i al carrer dels Ferrers. Vam trobar l'escletxa legal per revertir la situació i ara aquells espais han guanyat moltíssim, ho diuen els mateixos veïns del Serrallo.



— Després de les pròximes eleccions, li agradaria seguir amb el mateix equip de govern? Quina és la salut actual del govern?

— En primer lloc, la salut del meu partit és boníssima. Hi ha molt bon ambient. D'altra banda, en les últimes eleccions vam treure els mateixos regidors que el PSC, i alguns mitjans deien que pactaríem. Però no volem pactar amb els socialistes. Volem fer un canvi i ja l'estem fent de manera transversal. Afecta a la cultura o l'ocupació d'espais culturals, com el Camp de Mart. Quants actes hem fet allà en quatre anys i quants en van fer ells? Hem fet moltíssims més. També hem millorat l'ús dels recursos, la sostenibilitat, la manera de fer créixer la ciutat… M'agradaria estar governant amb els quatre partits que vam pactar, malauradament hi ha un que no va voler i em sap greu. El canvi segueix sent la nostra voluntat, el canvi no s'ha acabat. Falta recorregut i tenim moltes inversions acordades que s'han d'executar. El PSC fins ara ha mantingut una posició negativa constant. En plena pandèmia, estàvem plantejant el pressupost i volíem explicar amb temps la realitat de la qüestió als grups municipals. Vam reunir els principals responsables tècnics i l'oposició amb la voluntat d'explicar la situació, que era complicada. I la portaveu del PSC es va dedicar a trucar a la resta de portaveus perquè no anessin a la reunió. Ens han boicotejat des del primer dia. Alguns van fer cas, com Ciutadans i el PP. La resta van venir. M'agradaria fer pactes de ciutat importants amb tothom, però fins ara sempre hem rebut un no.