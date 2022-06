Tarragona dignifica les rotondes del cementiri i la del dipòsit de vehicles

Properament, s'actuarà a la de la Diputació i en la del Polígon industrial de Riu Clar

Nous projectes

L'Ajuntament de Tarragona, des de la Conselleria de Parcs i Jardins, va engegar el passat mes de novembre de 2021 un projecte de naturalització de les principals rotondes de la ciutat. La iniciativa tenia l'objectiu de dignificar i fer més verds els accessos a Tarragona, així com en punts cèntrics i estratègics de la via urbana.Aquest dijous s'han presentat les dues primeres la rotonda del cementiri i la del dipòsit de vehicles, que inclouen la projecció d'un mur de pedra seca i diversos elements vegetals. Aquests treballs d'arranjament de les rotondes es basen en la recuperació de l'estructura i matèria d'aquesta tradició constructiva pròpia del territori, com element patrimonial viu i per recordar l'ofici ja gairebé en desús i la incorporació de vegetació autòctona, amb els sistemes de rec i il·luminació oportuns. El cost dels treballs ha estat de 24.182 euros i 29.519 euros respectivament.Durant la presentació, l'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, ha volgut destacar la importància d'aquests treballs com «la primera cara visible de la nostra ciutat i que no només serveixen per embellir l'espai, sinó que també ajuden a millorar el nivell de qualitat de l'aire, la biodiversitat i el coneixement i l'amor per la natura i per les nostres tradicions».Aquests projectes s'emmarquen també en el Moviment Viles Florides, del que la ciutat en forma part i acollirà la propera gala d'entrega de Flors el 7 d'octubre als Jardins de l'Amfiteatre.Properament es durà a terme la millora de la rotonda de la Diputació, on es plantarà vegetació i tindrà un cost de 10.267 euros; així com les mitgeres de l'avinguda Catalunya –entre la rotonda de 4 Garrofers i l'avinguda Andorra- i la mitjana d'accés a l'A-7 des de l'avinguda Catalunya, que ja s'han dut a terme; així com la rotonda que dona accés a l'autovia.Actualment, s'està redactant el projecte d'arranjament de la rotonda del Polígon industrial de Riu Clar, al camí vell de Constantí.