Professors es concentren davant dels Serveis Territorials d'Educació de Tarragona

Ho han fet durant les dues hores d'aturada parcial, entre les 08.00 i les 10.00 hores d'aquest dijous

Actualitzada 02/06/2022 a les 10:54

Una trentena de mestres s'han concentrat a primera hora del matí d'aquest dijous davant els serveis territorials d'Educació de Tarragona per reclamar més diàleg i consens en les negociacions amb el Departament. En la penúltima vaga parcial, els professors han participat en una «classe», on s'ha ridiculitzat el conseller Josep Gonzàlez-Cambray. En l'acció, s'ha debatut i reflexionat sobre les reivindicacions i demandes dels docents i s'ha tallat durant gairebé una hora el carrer de Sant Francesc. «Som optimistes, però la negociació està molt aturada. Esperem poder aconseguir algunes de les demandes que portem tants anys demanant», ha dit Laura Ferré, portaveu USTEC STEs a Tarragona. Els sindicats criden a participar en la vaga del 9 de juny.En la concentració, els participants han empaperat amb cartells reivindicatius la façana dels serveis territorials d'Educació, els quals encara no estaven oberts al públic. Amb pancartes amb lemes com «Invertiu el 6% del PIB en inversió pública», «Ens plantem per dignitat» i a favor del model d'escola en català, els docents s'han manifestat de forma pacífica a un quart de nou d'aquest dijous al matí per exigir millores en el sistema educatiu.«Continuem igual, en el mateix punt, no hi ha diàleg ni consens com diu Cambray, ho diu a la teoria, però no ho porta a la pràctica, i no es pot transformar ni fer un canvi de paradigma si no hi ha una inversió real», ha manifestat Ferré. La portaveu també ha demanat que es valori el personal educatiu. En l'acció, un pallasso ha fet de conseller i ha dirigit la «classe» on s'ha discutit sobre les retallades, els sous, les hores lectives o currículum educatiu.«Fa molt temps que les taules de negociació són d'informació i no se'ns té en compte ni al personal educatiu ni a la part social que som els sindicats, esperem poder aconseguir algunes de les demandes que portem demanant des de fa tants anys, com revertir les retallades, ja que no es pot començar la casa per la teulada», ha afegit Ferré. A Tarragona, els sindicats no han convocat cap altra acció territorial i han fet una crida a secundar la mobilització prevista per al pròxim 9 de juny a Barcelona.