Preocupació veïnal en un bloc de Campclar per una nova mesquita

Els veïns es queixen de la inseguretat que genera el local, tot i que compleix la normativa vigent

Actualitzada 01/06/2022 a les 22:08

Els veïns del bloc 4 de la Rambla de Ponent, a Campclar, s'han mostrat força preocupats per la reconversió d'un centre cultural islàmic pròxim al seu edifici en una mesquita, perquè temen que els problemes de convivència que tenen amb alguns dels assistents s'accentuïn amb el canvi. L'Ajuntament, per la seva banda, considera que tots els tràmits que s'han realitzat fins ara compleixen amb la legalitat, i que aquest no és un cas diferent al de qualsevol altra qüestió urbanística.

Un grup de veïns es va reunir el passat dia 23 amb el regidor de Territori, Xavier Puig, al qual van exposar les seves preocupacions. Aquest veïns es queixen que el centre cultural no ha actuat mai com a tal i que, de fet, sempre ha estat un centre religiós que ha actuat com la mesquita que ara es vol posar en marxa oficialment.

Fonts municipals han indicat que «El Pla especial permet implantar nous centres de culte en edificis que no es destinin íntegrament a l'ús religiós, sempre i quan gaudeixin d'accessos independents des de l'exterior, així com de la resta de l'edifici, i no s'afecti a l'estanquitat, l'aïllament acústic i la resta de condicions que preveu la normativa de centre de culte, als efectes d'evitar molèsties a terceres persones». I afegeix que «en aquest centre de culte, en no estar prevista la seva implantació en un edifici exclusiu, prèviament a l'atorgament de la llicència de l'activitat de centre cal la tramitació d'un Pla especial urbanístic». Aquest pla especial es va aprovar, inicialment, el dia 14 d'abril d'enguany, de manera que quan l'aprovació sigui definitiva la mesquita tindrà via lliure.

Els veïns del bloc 4 van sortir de la reunió, segons han comentat, força enfadats pel fet que no els hi hagin fet cas, ja que afirmen que s'ha detectat un augment d'inseguretat a tota la zona des que el centre cultural va començar les seves activitats. Parlen també de sorolls, d'incidents violents i de tràfic de drogues, encara que remarquen que cap d'ells ha posat denúncies als Mossos d'Esquadra perquè se senten atemorits. Com a mesura de protesta, avisen que les eleccions municipals es faran aviat, i votaran en conseqüència.

El centre cultural és un edifici, al davant del bloc 4, aïllat de la resta d'edificacions existents dins de la mateixa parcel·la. Es troba situat en una agrupació de blocs d'habitatges ordenats en forma de L, deixant l'espai interior format per una plaça oberta al carrer.