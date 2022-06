PortSolidari-PortTarragona publica els guanyadors de la VII edició Ajudes Sílvia Cuesta

Els quatre projectes són de l'Associació Alzheimer, de la Fundació Miquel Valls, d'Avismón i de 'Todos en Azul'

Actualitzada 02/06/2022 a les 14:45

PortSolidari de PortTarragona ha publicat la resolució dels 4 projectes socials solidaris guanyadors de la VII convocatòria Ajudes Sílvia Cuesta. Concretament són la Sala multisensorial. Sentir de l'Associació d'Alzheimer; el Banc de productes de suport per a persones afectades d'ELA i les seves famílies de la 'Fundació Miquel Valls' ; Cap persona sola d'AVISMÓN; i el casal d'estiu de l'autisme de 'Todos en Azul'.Els representants dels quatre projectes recolliran, el pròxim 17 de juny, el premi de 3.000 euros per desplegar les seves iniciatives durant aquest any 2022. L'acte es faarà a la sala de conferències del Port Tarragona i el lliurament anirà a càrrec del president del Port de Tarragona, Josep Maria Cruset, la junta de PortSolidari i familiars de Sílvia Cuesta.Tots els projectes presentats compleixen amb els requisits establerts a les bases de la convocatòria amb un denominador comú; donar suport a projectes i activitats solidàries en àmbits d'actuació d'inclusió social, la inserció laboral, la discapacitat, la salut i l'educació a entitats sense ànim de lucre.