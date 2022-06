OCA Global estrena oficines a la zona del polígon sud de Tarragona

L'empresa, amb 80 treballadors, es dedica a la certifiació, la consultoria i la formació

Actualitzada 02/06/2022 a les 19:30

OCA Global, grup internacional dedicat a la inspecció, certificació, assajos, consultoria i formació, ha estrenat oficines Tarragona. Les noves instal·lacions, situades a la nau 6-8 del Carrer Marina, es troben localitzades al costat del Complex Petroquímic de la ciutat, on es troben empreses com BASF, Covestro i Carburos Metálicos.El nou centre de treball d'OCA Global Tarragona, format per dos edificis unificats, ocupa més de 1.500 metres quadrats de superfície (950 md'oficines i 550mper magatzem i laboratoris).La companyia té previst el trasllat durant la primera quinzena del mes de juny, quan finalitzin totes les adequacions tècniques i funcionals de l'edifici. Inicialment, les noves oficines comptaran amb l'equip actual de Tarragona, integrat per 80 professionals, amb previsió d'incrementar la plantilla un 60% per a 2024.A banda de l'oficina de Tarragona, OCA Global compta amb la seva seu corporativa a Sant Cugat del Vallès (Barcelona), i oficines a Madrid, entre altres 80 localitzacions a tot el món.