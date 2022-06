L'Institut Pere Martell oferirà el cicle de Conducció de Vehicles de Transport per Carretera

Està adreçat a persones de més de 18 anys amb carnet de conduir tipus B

Cinc instituts públics oferiran el cicle de grau mitjà de Conducció de Vehicles de Transport per Carretera. A Tarragona ho farà l'Institut Pere Martell. Aquest cicle s'adreça a persones de més de 18 anys amb carnet de conduir tipus B. El grau també es podrà cursar per primer cop a l'Institut Mare de Déu de la Mercè de Badalona, el Montilivi de Girona i la Caparrella de Lleida. Es mantindrà a l'Institut Vic.D'aquesta manera, es vol revertir la manca de professionals del sector de la conducció d'autobusos i camions, així com augmentar les competències professionals d'aquest col·lectiu.A través d'aquest conveni, les persones que cursin el cicle podran obtenir el Certificat d'Aptitud per a Conductors Professionals (CAP) al propi centre i es facilitarà, a través de la formació dual, que l'alumnat es pugui treure el carnet de conduir.El cicle de Conducció de Vehicles de Transport per Carretera està dissenyat per realitzar-se en modalitat dual, el que significa que durant el segon curs, l'alumnat podrà fer 3 dies de formació setmanal a les empreses, i 2 dies al centre educatiu. La inscripció s'iniciarà a partir de l'1 de juny i l'alumnat s'ha de dirigir directament al centre educatiu per fer-ho.A banda d'impulsar una oferta formativa que doni resposta a les necessitats de manca de professionals, i de relleu dels existents, el cicle formatiu facilitarà la formació del professorat, fomentarà la transferència de coneixement i tecnologia, millorarà les qualificacions professionals de les persones del sector, la inserció laboral, i difondrà l'FP relacionada amb el transport per carretera.El conveni també recull 12 accions formatives adreçades a persones en situació d'atur, amb dos certificats de professionalitat de conducció d'autobusos i de conducció de vehicles pesats de transport de mercaderies per carretera, amb 6 itineraris i 82 i 81 places, respectivament. Aquestes accions estan impulsades pel Servei d'Ocupació de Catalunya.