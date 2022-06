El CAT instal·larà dues plantes fotovoltaiques per generar un 10% del seu consum elèctric

L'encariment de l'obra obliga a aturar i tornar a licitar la variant de la canonada trencada a l'Ametlla de Mar

Actualitzada 02/06/2022 a les 14:53

El Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT) instal·larà dues centrals fotovoltaiques a les seves plantes de l'Ampolla i Constantí per poder generar i autoconsumir un 10% de l'energia que necessita per funcionar. Els projectes, que s'han de licitar enguany, preveuen cobrir de plaques dipòsits d'aigua de les dues instal·lacions i tindran una potència total instal·lada de 4,2 MW. La seva posada en marxa, segons el CAT, introduirà canvis en la forma d'explotar el minitransvasament a Tarragona per aprofitar aquest autoconsum.D'altra banda, el president de l'ens, Joan Alginet, ha anunciat que les obres de la variant de la canonada a l'Ametlla de Mar arran d'un trencament desembre passat hauran de tornar a licitar-se per encariment sobrevingut.