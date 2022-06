Comencen les obres de la zona lúdica i esportiva de Sant Salvador a Tarragona

Els ciutadans podran gaudir dels diferents equipaments de l'espai cap a finals d'octubre

Actualitzada 01/06/2022 a les 21:50

El barri de Sant Salvador gaudirà de la zona lúdica i esportiva a finals d'octubre. Les obres de l'equipament, a càrrec de l'empresa Izer Ingeniería y Economía SL, ja han començat. La primera actuació és el moviment de terres, que s'està duent a terme durant aquests dies. L'espai, que fins ara era un descampat, serà un espai de trobada i d'activitats per a gent de totes les edats.

La zona lúdica i esportiva estarà ubicada a l'avinguda de Sant Salvador, cantonada amb el carrer del Planot, i comptarà amb una extensió d'uns 5.000 m2. Tindrà una zona de patinatge, taules d'escacs, pista de futbol sala, aparells per a nens i per a gent gran, espai per a gossos, una font... «Pretén ser un punt de trobada i convivència per a gent de totes les edats», expressa el conseller de Territori i Mobilitat, Xavier Puig. Puig també destaca la ubicació de l'equipament: «Està situat al bell mig de Sant Salvador, entre Sant Salvador i Sant Ramon i també a la confluència de Santa Isabel. Està en un punt estratègic».

El conseller explica que va ser una proposta treballada conjuntament amb els veïns: «Vam reunir-nos amb totes les entitats de Sant Salvador per acabar de definir el projecte. Què volien i què no volien. I vam obtenir un resultat molt bo». Puig exposa que es tracta d'un projecte il·lusionant i que «Sant Salvador no estava acostumat a tenir grans inversions des de fa molts anys».

Un dels objectius de l'equipament era trencar el monopoli del futbol i oferir altres alternatives de caire esportiu. La zona lúdica i esportiva es dividirà en tres esglaons. En el primer, hi haurà un parc infantil apte per a infants amb mobilitat reduïda, un circuit saludable per a gent gran, una taula d'escacs i un parc de cal·listènia. Al segon esglaó s'hi construirà una pista adaptada al futbol sala, al bàsquet i a l'handbol, un parell de taules de ping-pong i un Tik Tokòdrom, una pista on es podran dur a terme diferents escenificacions. En l'últim dels tres esglaons, es construirà un skatepark i un parc tancat per a gossos. En aquesta zona el consistori té la voluntat de mantenir el bosc que hi ha actualment, de manera que s'hi implantaran taules de pícnic normals i inclusives. L'actuació compta amb un pressupost de 452.081,75 euros, amb IVA inclòs.

L'empresa encarregada del projecte també està treballant en la plaça Catalunya de Sant Pere i Sant Pau, on les obres avancen a bon ritme i es preveu que acabin a mitjans de juliol.