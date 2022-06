Un programa permetrà millorar l'aprenentatge dels alumnes amb trastorns del neurodesenvolupament

Estudiants amb TEA, TDAH i dislèxia poden col·laborar en la recerca aportant la seva experiència

Un equip investigador de la URV prepara un programa per millorar el procés d'aprenentatge i el benestar dels universitaris amb TEA, TDAH i dislèxia. Segons explica el centre, cada vegada més estudiants amb aquests trastorns accedeixen a la universitat. En cicles inferiors, la comunitat educativa ja té eines que ajuden a l'adaptació d'aquests estudiants i a l'acompanyament en el seu procés d'aprenentatge, però «a la Universitat aquest acompanyament és més difús», segons afirma la investigadora del Departament de Psicologia, Núria Voltas. En una recerca coordinada entre la URV i la UB, es treballa per millorar el procés d'aprenentatge, a través dels mateixos alumnes, que puguin aportar les seves experiències i conèixer les seves necessitats.El grup d'investigadors de la URV, i també de la UB, estan duent a terme aquest projecte finançat per l'Institut de Ciències de l'Educació de la URV, en què ja han entrevistat un grup de 33 experts de diferents àmbits -educatiu, clínic i social-, que han apuntat algunes de les necessitats específiques dels universitaris amb TEA, TDAH i dislèxia en diferents àmbits.En aquests casos es recomana, pel que fa a l'aprenentatge, tenir un tutor referent, instruccions clares, materials d'estudi per avançat i treball en petits grups on se'ls ubiqui.Pel que fa a l'autonomia, es planteja que els procediments administratius estiguin fets tenint en compte l'accessibilitat cognitiva o disposar d'una guia sobre mobilitat pels campus. I pel que fa a la gestió emocional, disposar de més suport en moment crítics, com ara els inicis de quadrimestre o les pràctiques, entre altres qüestions.