Localitzen a Barcelona la noia de 16 anys que va desaparèixer dimecres passat a Tarragona

Estrella Do Rego, veïna de la Part Baixa, ha estat trobada sana i estàlvia

Actualitzada 01/06/2022 a les 13:36

Els Mossos d'Esquadra han confirmat que han localitzat sana i estàlvia a Estrella Do Rego, la noia de 16 anys que va desaparèixer dimecres passat a Tarragona. La jove és veïna de la Part Baixa de Tarragona i viu amb el seu pare.La menor va ser vista per última vegada a l'estació de Cambrils, on va acudir amb el seu germà de 13 anys per agafar el tren i anar cap a Tarragona, ja que tots dos estaven passant uns dies a Cambrils, a casa de la seva mare. Tots dos havien d'agafar el tren de les 6.46 hores per acudir al seu centre educatiu, l'Escola El Carme, ubicada al carrer del Mar de la ciutat, però Estrella no hi va anar.Aquest dimecres, la jove ha estat localitzada en bon estat a Barcelona.