Ricomà proposa una ruta turística de la Catalunya Nova que uneixi Tortosa, Tarragona i Lleida

Aquest dimecres s'han celebrat les jornades DAFO al Palau de Congressos tarragoní

Actualitzada 01/06/2022 a les 15:26

Tarragona i Lleida han teixit aliances aquest dimecres en les Jornades DAFO, que s'han celebrat al Palau de Congressos de Tarragona. La trobada ha estat la rèplica de la celebrada fa uns mesos a la capital del Segrià i ha tractat sobre turisme i sectors estratègics per a l'economia, com ara la indústria o les energies renovables.Al final, els dos alcaldes han participat en un debat, en el qual el batlle tarragoní, Pau Ricomà, ha posat damunt la taula la creació d'una ruta turística per fer a peu o en bicicleta per la Catalunya Nova, que englobaria les dues capitals i Tortosa.El paer en cap de Lleida, Miquel Pueyo, ha posat en valor l'impacte que tindrà el port sec de Torreblanca per a l'economia de Ponent.