'La Música del vi' es deixa sentir a la plaça de les Cols de Tarragona amb Raül Cid Trio

S'emmarca en la Festa del Vi de la DO Tarragona

Actualitzada 31/05/2022 a les 22:43

La plaça de les Cols es va omplir ahir de curiosos que s'hi van acostar per escoltar la música de Raül Cid Trio en un dels actes programats en la Festa del Vi de la DO Tarragona. Des de les 19.30 h. i fins a les 21 h., els sons del vi, les veus i la festa es van deixar sentir a les escales de la Catedral de Tarragona en un concert anomenatLa intenció dels organitzadors era el de situar la música com a eix de comunicació dels qui fan el vi de la DO Tarragona i oferir una proposta lúdica i sonora per conèixer vins i persones que s'expressen a través de la música i el vi, amb Raül Cid Trio i diversos elaboradors de la DO Tarragona. A més del concert, també es va dur a terme un tast de vins de la DO Tarragona.

La Festa del Vi va començar el passat dia 20 de maig i durarà fins el 5 de juny. Per a aquesta tarda s'ha programat una conferència sobre enoturisme a l'Antiga Audiència a càrrec de Manel Colmenero, un pioner del turisme del vi. Per a demà s'ha programat un dels actes estrella del certamen, el Tast del Decenni, un maridatge especial amb vins dels últims 10 anys de la DO Tarragona i 10 plats que els cuiners del restaurant AQ han ideat especialment per a aquest dia. El tast es farà al mateix restaurant. Divendres, el passeig de les Palmeres serà l'escenari, a partir de les 21 h., d'un altre tast, aquest de vins escumosos, acompanyats de coques del territori, que porta el nom de Bombolles al capvespre.

El dissabte, 4 de juny, serà un dels dies més destacats, amb la celebració de la Fira del Vi a la plaça Corsini. S'obrirà a les 18 h. i es tancarà a les 23 h. La Fira del Vi és una festa popular arrelada a la ciutat que se celebra a la plaça Corsini com a epicentre del Mercat Central de Tarragona, un lloc imprescindible per a la promoció del llegat cultural dels productes del camp.