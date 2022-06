Mor el tarragoní Fèlix Llovell, director de la 'Guia Gourmand'

Al llarg de la seva vida ha estat vinculat a la promoció del periodisme gastronòmic

El periodisme gastronòmic està de dol per la mort del periodista i gastrònom tarragoní Fèlix Llovell. El director de la 'Guia Elecció Gourmand de Catalunya, Andorra i altres llocs d'interès' ha traspassat envoltat de la seva família a l'edat de 73 anys.va néixer a la ciutat de Tarragona, el desembre de 1948. Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona (UB) i també en Periodisme i Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).La seva dilatada trajectòria en el món del periodisme el van portar a iniciar-se en la professió col·laborant amb el Diario Español de Tarragona, a més de ser corresponsal del Correo Catalán, Mundo Diario, ABC, La Vanguardia, durant la dècada dels setanta i començaments dels vuitanta.Llovell va convertir la seva passió per la gastronomia en professió, dedicant-se al periodisme turístic i gastronòmic. L'any 1985 va crear, conjuntament amb el fotoperiodista tarragoní Ramon Segú, la revista 'Gastronomía y Turismo', alhora que col·laborava en prestigioses guies i revistes d'aquesta matèria, de nivell nacional com eren 'Restauradores', 'Club de Gourmets' i la 'Guia Gourmetour'.L'any 1990, amb el Ramon Segú van crear la primera 'Guia de Restaurants de les comarques tarragonines i de la Costa Daurada'. Dos anys més tard, a 1992, i coincidint amb la celebració dels Jocs Olímpics a Barcelona van iniciar la 'Guia Gourmand', un projecte pioner que any rere any, primer en paper, i en l'edició on-line posteriorment, segueix sent a dia d'avui un referent de consulta informativa pel que fa a restaurants i hotels de Catalunya, Andorra i d'altres llocs d'interès.L'any 2001 va publicar el llibre 'La cuina de les comarques tarragonines'. Durant molts anys, a més d'editar i dirigir la 'Guia Gourmand', ha col·laborat periòdicament informant sobre gastronomia i turisme en publicacions, com 'Catalunya Sud', 'La Voz de la Hostelería y el Turismo', 'Claxon', 'El Punt', 'El Indicador de Economía', 'Notícies TGN', 'Viu Tarragona' i emissores de ràdio com 'Onda Rambla Punto Radio' i 'Onda Cero'.