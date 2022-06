La platja del Miracle no tindrà un espai per a gossos aquest estiu

Els darrers temporals i la conseqüent regressió de la sorra de la zona litoral fa impossible incorporar el servei per manca de superfície

Actualitzada 01/06/2022 a les 07:07

La platja del Miracle de Tarragona no tindrà aquest any un espai de convivència entre persones i animals de companyia, tal com va confirmar la consellera de Benestar Animal, Elvira Vidal, a TAC12. Després d'unes setmanes a l'espera, finalment s'ha decidit no habilitar el servei per la manca de sorra a causa dels darrers temporals. Tot i les aportacions realitzades pel Servei Provincial de Costes la darrera setmana, l'espai no s'ha regenerat encara de manera natural, la qual cosa impossibilita la implantació del servei aquest estiu.«No hi ha prou superfície com per instal·lar una platja de convivència amb els animals, per tant s'ha decidit que enguany finalment no es farà. A més, hi ha una altra raó, i és que la resta de platges o bé són Bandera Blava i, per tant, seria incompatible, o bé són platges naturals que alberguen fauna salvatge», va exposar Vidal a TAC12.L'espai de convivència entre persones i animals de companyia es va instal·lar l'any passat per primera vegada a la part nord de la platja del Miracle, a tocar del Fortí de Sant Jordi. La iniciativa la va impulsar l'anterior regidora de Benestar Animal i actual portaveu d'En Comú Podem a Tarragona, Carla Aguilar. Aquesta zona comptava al seu interior amb dutxes, abeuradors, algun banc i papereres.El Servei Provincial de Costes de Tarragona va realitzar la setmana passada la reposició de sorra a les platges de diferents municipis de la demarcació de Tarragona. Les primeres actuacions es van dur a terme a les platges del Miracle i de l'Arrabassada. L'objectiu és que les platges estiguin a punt per a l'inici de la temporada turística. Malauradament, la recuperació de l'entorn natural de la costa tarragonina no és suficient per poder tornar a instal·lar un espai on diverses persones i famílies van acudir durant l'estiu passat amb les seves mascotes per refrescar-se al mar.