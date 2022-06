L'UAB i l'URV dissenyen un programa per estudiants amb autisme i dislèxia

Els dos centres busquen ara alumnat que estigui diagnosticat per col·laborar en l'aplicació del programa

Les universitats de Barcelona (UB) i Rovira i Virgili (URV) estan dissenyant un programa per als estudiants diagnosticats de Trastorns de l'Espectre Autista (TEA), dèficit d'atenció amb o sense hiperactivitat (TDAH) i dislèxia que busca millorar el seu benestar i el seu procés d'aprenentatge.Segons informa la URV, el projecte, "Programa d'i-tutories per al suport de l'aprenentatge de l'alumnat universitari amb trastorns del neurodesenvolupament", es duu a terme en una recerca conjunta amb la Universitat de Barcelona (UB).El programa oferirà recursos, també dirigits als docents, per gestionar l'estrès, les habilitats soci-emocionals, el funcionament executiu i l'autoregulació de l'aprenentatge.Després de conèixer millor les necessitats del col·lectiu, dissenyaran i posaran en pràctica un programa de tutories.L'Institut de Ciències de l'Educació de la URV finança aquest projecte i ja han entrevistat a un grup de 33 experts dels àmbits educatiu, clínic i social.Recomanen la figura d'un tutor referent, instruccions clares, materials d'estudi per endavant i treball en petits grups on se'ls situï per millorar l'aprenentatge.També aconsellen una guia de mobilitat pel campus i simplificar els procediments administratius per millorar l'autonomia i, respecte a la gestió emocional, oferir més recolzament en moments crítics, com els inicis de quadrimestre.Els investigadors demanen ara la col·laboració dels estudiants amb diagnòstic de TEA, TDAH i dislèxia i fan una crida al fet que els contactin a través del correu tuhelp.urv@gmail.com