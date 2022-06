L'Arxiu Històric de Tarragona rep el fons documental de l'escriptor Josep Anton Baixeras

Els documents inclouen la seva activitat literària, social i personal

L'Ajuntament de Tarragona ha rebut el fons documental de l'escriptor Josep Anton Baixeras (1927–2008), cedit per la seva família, i que a partir d'ara custodiarà l'entitat, on el públic els podrà consultar. Baixeras va ser advocat, escriptor, dinamitzador cultural i polític, i va dur a terme la seva activitat durant la segona meitat del segle XX. L'acte va tenir lloc ahir a la tarda amb l'assistència del regidor de Patrimoni, Hermán Pinedo, el director de l'Arxiu, Jordi Piqué, el director de la Casa de les Lletres, Joan Cavallé, i la neboda de l'escriptor, Núria Baixeras.Piqué va remarcar la importància de l'acte, perquè «vivim en una ciutat on, davant la importància del patrimoni històric, monumental, i fins i tot festiu, hi ha altres patrimonis que queden desdibuixats i esvaïts», entre els quals va citar el patrimoni literari. Piqué va qualificar també la recepció del fons com un «acte de memòria democràtica».Joan Cavallé, per la seva banda, va qualificar el fons doccumental com «la cuina de l'escriptor » perquè Baixeras conservaba tots els seus papers i ara es pot rastrejar la trajectòria de la seva obra. Cavallé també va destacar que els documents poden classificar-se en diversos apartats, com ara el personal i familiar, l'activitat no literària, que inclou la seva activitat política i social i l'activitat literària, que inclou la seva obra narrativa, els articles periodístics i les traduccions.Baixeras va començar publicant reculls de contes Perquè sí, (1957), Perquè no, (1960), Calipso, (1960) i la novel·la L'anell al dit (1964).Pel que fa a la seva vessant política i social, va presentar-se amb la llista Entesa dels Catalans a les eleccions generals de 1977, en les quals fou elegit senador per la demarcació de Tarragona. Va ser president de la Comissió de Suplicatoris del Senat. Va deixar el càrrec quan es van convocar les primeres eleccions municipals democràtiques de 1979, i va resultar elegit regidor de l'Ajuntament de Tarragona com a independent a les llistes del PSUC. També va participar en la fundació d'Òmnium Cultural a Tarragona i va ser un dels promotors de la Llibreria de la Rambla.