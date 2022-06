Fortuny: «La brutícia sempre crida l'atenció, però a Tarragona ha minvat l'incivisme»

El pròxim contracte de la neteja estendrà el sistema de contenidors tancats a tot Tarragona

Contenidors plens de brossa. Cartró, vidres o voluminosos al voltant. Plàstics sobre les voreres. L'incivisme provoca una imatge poc elegant de Tarragona i queixes dels veïns. El conseller de Neteja Pública de l'Ajuntament, Jordi Fortuny, posa en valor la feina feta per conscienciar la ciutadania i reduir la mala praxi en els últims anys: «Trobar brossa on no toca sempre és escandalós, crida molt l'atenció, però hem comprovat una gran reducció de l'incivisme».Els contenidors tancats, que funcionen mitjançant una targeta identificativa i es van implantar l'any passat a Bonavista, el Serrallo i Cala Romana, van donar bons resultats tant en l'erradicació de l'incivisme com en l'àmbit del reciclatge. Per aquest motiu, el consistori durà el sistema a altres barris, segons exposa Fortuny: «Dins del nou contracte de la neteja que es licitarà, el sistema hi serà a tot Tarragona». Els contenidors tancats són els de resta i els d'orgànica.

A Bonavista, el Serrallo i Cala Romana ha augmentat considerablement la recollida selectiva i, alhora, s'ha reduït l'incivisme, tal com expressa Fortuny: «A Bonavista, per exemple, recollíem una tona diària de brossa al costat del contenidor i ara en recollim uns 200 quilos. El sistema de contenidors tancats fa que una illa la freqüentin uns usuaris determinats».



Tot i això, la presidenta de l'Associació de Veïns de Bonavista, Loli Gutiérrez, assenyala que hi ha gent que «per deixadesa no té la targeta i tira la brossa fora». Gutiérrez també es mostra preocupada per la pudor: «Ara ve l'estiu i no sé si podrem aguantar l'olor». La presidenta de l'Associació de Veïns demana que es netegi amb més freqüència i que l'estalvi que provoquen els contenidors tancats tingui una repercussió positiva en el pròxim rebut de la brossa dels veïns de Bonavista.

Queixes veïnals

Altres barris de Ponent també han expressat el seu malestar per la brutícia als contenidors. La presidenta de l'Associació de Veïns de Campclar-Zona esportiva, Martina Roncero, comenta que el problema existeix des de fa molts anys: «Cada dia hi ha un munt de brossa al terra, de vegades mobles o coixins, fins i tot». Roncero manifesta que hi ha gent molt despreocupada i que de vegades «els contenidors estan buits i la brossa és fora». Afegeix que una de les raons és que les persones que busquen al seu interior per necessitat deixen els residus fora.



Per la seva banda, el president de l'Associació de Veïns del Pilar, Álex Ayuso, explica que «a un 65% dels contenidors del barri, hi ha brossa al costat». Ayuso detalla que de vegades troba runa d'obres, televisors o taules. «Falta educació i pensar de manera diferent», apunta. Ayuso exposa que falten consciència social i contenidors.



El president de l'Associació de Veïns de Sant Pere i Sant Pau, Luis Trinidad, també remarca l'incivisme de diferents persones: «Els treballadors passen diverses vegades al dia pels contenidors, però poc després torna a haver-hi brossa fora».

El problema també es dona al centre de la ciutat. El president de l'Associació de Veïns de la Part Alta, Manel Rovira, comenta que el nucli antic és «el lloc número u d'Espanya en incivisme respecte a la brossa». Explica que alguns veïns deixen les escombraries a «cantonades on ni tan sols hi ha contenidors».



Rovira també demana que s'interposin més sancions per erradicar el problema. Al seu torn, la presidenta de l'Associació de Veïns del Port, Mari Carmen Puig, confirma l'existència del problema al seu barri i comenta que «l'Ajuntament es preocupa i el que ha pogut fer ho ha fet», tot i això «la gent està molt cansada del tema». Un altre dels principals afectats per l'incivisme és el col·lectiu de treballadors de FCC Medi Ambient, els quals han de fer a diari el servei de recollida.

El conseller Fortuny exposa que des del consistori treballen molt també la recollida comercial, ja que «en un moment donat pot passar que un comerç et desbordi un contenidor». Fortuny indica que gràcies al treball constant de recollida selectiva i de pedagogia a comerços i mercats, des del 2019 la recollida orgànica ha augmentat un 40%.

Abocadors i voluminosos

L'Ajuntament també ha solucionat en gran part «el problema dels abocadors il·legals», segons exposa Fortuny. El conseller detalla que ja s'ha erradicat al voltant d'un 90% dels abocadors il·legals que hi havia. La Unitat de Medi Ambient de la Guàrdia Urbana persegueix aquestes accions, per tal que particulars o industrials no aboquin la runa on no pertoca. Les sancions poden arribar fins als 4.000 euros.

Fortuny també demana a la ciutadania que faci ús del servei de recollida de voluminosos i no els deixin en el lloc i el moment incorrectes. «Potser recollim unes deu tones diàries i dues són sense previ avís», expressa. Tarragona compta amb un servei de reforç per aquells voluminosos no programats, però, segons el conseller de Neteja Pública, «seríem més eficients si ho poguéssim planificar».