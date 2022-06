Els patinets de Tier circulen per Tarragona amb tres setmanes de retard

La tercera empresa de MVP que opera la ciutat havia de començar el 5 de maig, però alguns problemes logístics han ajornat la seva implementació

Actualitzada 31/05/2022 a les 20:04

L'empresa de micromobilitat Tier Mobility va començar ahir a implantar els seus patinets elèctrics per diferents zones de la ciutat. Tres setmanes després del que havia previst, la tercera empresa de lloguer de MVP que opera a la ciutat va desplegar ahir un centenar de patinets. Tier havia de començar a operar a Tarragona el passat 5 de maig, però problemes de logística van impedir que pogués fer-ho.Segons ha explicat elde la companyia, Valentin Berthoux, «el sector del transport està patint molt aquests darrers mesos a causa del context internacional i això ha suposat que no ens arribessin els patinets a temps. Per això hem hagut d'ajornar el desplegament dels MVP fins a aquesta setmana».Durant el dia d'ahir, la companyia va desplegar 100 patinets distribuïts entre el centre de la ciutat i els barris i, al llarg de la setmana, anirà incrementant el número de vehicles fins arribar als 400 que permet l'autorització que va emetre l'Ajuntament. Tier Mobility és la tercera empresa de patinets elèctrics que opera a Tarragona i se suma a Reby i Bird, que estan instal·lades a la ciutat des de gener de 2021.

Patinets amb casc integrat

Els patinets d'aquesta nova empresa compten amb un casc integrat que pot ser utilitzat pels usuaris de manera gratuïta, un element obligatori des que es va aprovar l'Ordenança General de Convivència i ús dels Espais Públics de Tarragona el passat mes de febrer. A més, la ciutat es convertirà en la primera de l'Estat a comptar amb Fantasmo, una nova tecnologia d'aparcament de patinets que garanteix un espai públic ordenat.



Fantasmo funciona amb el Sistema de Posicionament per Càmera (CPS), una tecnologia deu vegades més precisa que el GPS i capaç de validar l'aparcament de patinets amb una precisió de 20 centímetres. D'aquesta manera, garanteix una mobilitat urbana més ordenada i segura, segons fonts de la companyia.

Tier Mobility té una flota de més de 135.000 vehicles elèctrics repartits en més de 200 ciutats de 20 països. Tarragona és la primera ciutat catalana i la segona espanyola a comptar amb el servei. Per celebrar la seva arribada a Catalunya, Tier ofereix dos viatges gratuïts de 20 minuts utilitzant el codi promocional «TIERRAGONA».

Valentin Berthoux s'ha mostrat molt satisfet de poder desplegar els MVP de la companyia a la ciutat i ha lloat el model de mobilitat de l'Ajuntament: «El fet d'establir una mobilitat ordenada, amb zones d'aparcament obligatori, i l'ús obligatori del casc és clau per a l'èxit del servei».

Tot i que actualment siguin tres les companyies de patinets de MVP que operen a Tarragona, l'objectiu de l'Ajuntament és que, en un futur no molt llunyà, es faci un concurs públic per a què sigui només una l'empresa que llogui vehicles de mobilitat personal a la ciutat.



El City Manager de Tier Mobility ha comentat que «estem a favor d'aquesta idea de l'Ajuntament perquè és una solució que beneficia tant a la ciutat com als operadors». «El tema més important és la gestió del sistema d'aparcaments i la seguretat –afegeix–. Si hi ha un sol operador, es pot tenir un major control». Així doncs, quan l'Ajuntament de Tarragona decideixi convocar el concurs, Tier Mobility presentarà la seva proposta.