El Port de Tarragona millora la seguretat de les operatives de creuers

S'instal·laran pilones flexibles cada 10 metres tant al carril bici com al carril dels caminadors per delimitar-ne l'ús

Actualitzada 01/06/2022 a les 13:47

Creuers al Port Tarragona

L'Autoritat Portuària de Tarragona instal·larà pilones flexibles en tot el KM0 per delimitar-ne els diferents carrils per diferents usos per millorar la seguretat de totes les persones que fan ús de les seves instal·lacions.Els elements reflectants tindran una alçada de 75 cm i se situaran cada 10 metres en tot el recorregut fins al Far de la Banya. Aquestes aniran col·locades sobre la línia blanca de separació dels carrils. Per banda i banda separarà la zona central, per on circulen els vehicles motoritzats, amb els carril bici i carril dels caminadors.En la seva política de millora continua, l'APT treballa des de fa temps en com optimitzar les operatives de creuers que arriben al moll de Balears i al dic de Llevant i que transporten els turistes que ho desitgen a la ciutat. Amb aquest avenç el Port de Tarragona vol que la convivència entre usuaris del KM0 i les arribades de turistes a la ciutat puguin cohabitar sense alterar el normal ús de les instal·lacions.Aquesta intervenció tindrà un cost de 39.000 euros (IVA exclòs) i estarà instal·lada a principis de juny, abans de l'inici de l'augment d'arribades de creuers al Port de Tarragona coincidint amb l'època estival.La programació per aquest 2022, preveu 38 escales que sumaran uns 58.200 creueristes en total, situant-se en nivells similars a l'any de 2017 però encara lluny de les xifres de 2020 i 2021. El Port preveu rebre creuers durant tota la temporada, a partir del 15 d'abril i fins al 11 de novembre, però la majoria de les escales es concentren en els mesos d'abril i maig (7 i 6 escales, respectivament) i en el mes d'octubre (15 escales, amb més de 30.000 passatgers).