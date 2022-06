El nou contracte de la brossa a Tarragona pagarà al proveïdor per la feina feta i la qualitat

La regidoria de Neteja Pública espera treure la licitació no més tard del mes de setembre, de manera que el relleu es pugui fer a l'abril

Actualitzada 31/05/2022 a les 19:36

El regidor de Neteja Pública, Jordi Fortuny, considera que la diferència principal entre l'actual contracte de la neteja i el que està elaborant l'Ajuntament per licitar-lo enguany consisteix en el fet que «ara paguem el que tenim contractat. A partir d'ara pagarem la feina feta, segons la qualitat d'aquesta feina».Els tècnics municipals estan enllestint l'esborrany del projecte del contracte de la neteja que, un cop aprovat pel plenari municipal, sortirà a licitació com a molt tard a principis de setembre. Un cop s'hagi adjudicat, entrarà en servei el 29 d'abril de 2023, l'endemà que hagi conclòs l'actual contracte, vigent des de l'any 2002.

El nou document que ordenarà les qüestions de la neteja pública de la ciutat «està molt ben fet», segons Fortuny, perquè «trenca tots els vicis del contracte de 2002» i s'adiu amb les noves disposicions de la Unió Europea.



El contracte de l'any vinent està dividit en cinc lots. El primer tracta de la neteja urbana, la recollida d'escombraries i l'educació ambiental. El segon, de les platges, el camins i els solars, i el tercer de la deixalleria, que haurà de gestionar una empresa que sigui un centre especial de treball.

Els centres especials de treball (CET) són empreses que asseguren un treball remunerat a les persones amb discapacitat i garanteixen la seva integració laboral. L'objectiu d'aquests centres és productiu, com el de qualsevol altra empresa, però la seva funció és social. Els CET tenen com a finalitat assegurar un lloc de treball remunerat i la prestació dels serveis d'ajustament personal i social que requereix el personal amb discapacitat. Els CET també són un mitjà d'integració de persones amb discapacitat en el règim de treball ordinari.

El lot número quatre estarà dedicat a la supervisió i el control dels anteriors, mentre que el cinquè tindrà per objecte articular una plataforma ciutadana on s'explicarà permanentment com va la qüestió de la neteja. El contracte, en total, consta de 300 pàgines i 10 annexos. Un altre aspecte que ha remarcat Fortuny és el de la descarbonització. Per complir aquest objectiu, l'empresa adjudicatària haurà de prestar el servei amb camions d'hidrogen o elèctrics.

Una altra de les particularitats que presentarà el nou document consisteix a diferenciar la recollida de residus a l'hivern i a l'estiu. El regidor de Neteja Pública precisa que, mentre durant els mesos d'hivern la recollida es fa gairebé sense problemes, a l'estiu «hi ha un augment potencial de voluminosos al carrer», fenomen que Fortuny atribueix al fet que durant els mesos de calor els veïns estan molt més temps als carrer, cosa que afavoreix conductes minoritàries incíviques.

D'aquesta manera, l'empresa que es faci càrrec de la feina haurà de tenir prevista aquesta circumstància i adequar els seus serveis a les necessitats reals de la ciutat. Fortuny ha explicat també que un cop l'expedient hagi superat tots els tràmits administratius, inclosa l'autorització de la Generalitat, haurà de ser debatut i aprovat pel plenari, cosa que previsiblement passarà abans de l'estiu.



A finals de juliol o principis de setembre, comptant que el mes d'agost sol ser inhàbil, sortirà la licitació perquè les empreses interessades hi concorrin. Al mateix temps, el regidor de Neteja Pública ha informat que ha iniciat converses amb l'oposició per informar-los de tots els detalls relatius al contracte, i que fins ara «no he rebut cap negativa».

Dos eixos

L'Ajuntament preveu, doncs, posar en marxa un nou contracte de neteja pública pensat sobre dos eixos: millora de la gestió administrativa i modernització dels vehicles i mitjans de treball. «La nova contractació ens ha d'ajudar a superar totes les limitacions que patim actualment», afegeix Fortuny.

L'actual contracte es va signar l'any 2002, i ha anat incorporant diverses pròrrogues al llarg dels anys, i amb cada pròrroga, un augment de preus per part de l'empresa adjudicatària. El resultat és que Tarragona paga un total de 17 milions d'euros anuals pel servei, essent una de les ciutats més cares de Catalunya en aquest concepte, després de Barcelona i Sabadell.

El preu del nou contracte encara no està enllestit, perquè depèn del càlcul de l'estructura de costos dels diversos serveis que es reclamen, però l'Ajuntament espera que no sigui més car que l'actual i que presenti un resultat molt més eficient.

D'altra banda, Fortuny preveu, aquest estiu, intensificar totes les actuacions que el servei ja du a terme, especialment la neteja i la recollida, i fa una crida a les persones que s'han de desfer de voluminosos que avisin l'Ajuntament perquè es puguin retirar com més aviat millor.

Amb totes aquestes disposicions, l'Ajuntament espera arribar a l'abril de l'any que ve amb els deures fets i encetar des d'aleshores una nova etapa en la recollida d'escombraries.