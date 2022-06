El Camp de Mart acollirà el primer festival feminista i LTGBIQ, Teta

S'han programat per aquest cap de setmana una vintena d'activitats gratuïtes que inclouen deu espectacles i concerts

Actualitzada 01/06/2022 a les 14:22

Tarragona ja ho té tot a punt per celebrar el festival feminista i LGTBIQ+ de la ciutat, Teta, aquest dissabte i diumenge 4 i 5 de juny al Teatre Auditori Camp de Mart.Així ho ha assegurat aquest dimecres 1 de juny la consellera de Feminismes i LGTBIQ+ de l'Ajuntament de Tarragona, Cinta Pastó, durant la presentació a l'escenari del Teatre-Auditori Camp de Mart. Acompanyada de la cantant i compositora Olga Pes i de la cap de Polítiques d'Igualtat de l'Ajuntament, Montse García Biosca, Pastó ha destacat la presència de fins a onze entitats a la Cruïlla d'Entitats, l'espai participatiu on diferents col·lectius que treballen per la igualtat i la no discriminació a Catalunya oferiran xerrades i tallers al públic assistent.Les entitats que participaran en la Cruïlla d'Entitats són La Muralla, Catorze Eixos, H2o, Epilep, Dones Jubilades i Pensionistes de Tarragona, Refugi de les Mares, Colectivo Feminista Fridas, Asociación Cantando Juntos, CFGS Promoció per a la Igualtat de Gènere, Asociación de Paraguayas de Tarragona i AADAS, associació d'assistència a dones agredides sexualment, tot i que l'organització no descarta que més entitats s'hi sumin en els propers dies. L'espai tindrà també un estand informatiu sobre la donació de llet materna que habilitarà el Banc de Sang i Teixits.Pastó ha explicat que la intenció és «donar continuïtat en els propers anys a una iniciativa que vol estendre la sororitat, la visibilització i la participació més enllà del 8M, perquè el feminisme i la igualtat són lluites necessàries tots els dies de l'any».En total s'han programat una vintena d'activitats totalment gratuïtes que van des de la música al teatre o la màgia, fins a la gastronomia o les xerrades i taules rodones. En destaquen, els concerts de Judit Nedderman, Olga Pes, les XL o la Balkan Paradise Orchestra; l'espectacle d'Inés La Maga (Premi Granada Jove d'Art i Creació) i monòlegs de rostres tan coneguts com el de les actrius Agnès Busquets i Lola Vendetta (Raquel Beira).