Donen d'alta al conductor de l'EMT que va patir ahir un accident amb el bus a Tarragona

La causa de l'accident, a la plaça dels 4 Garrofers, va ser un mareig del conductor que va derivar en una petita pèrdua temporal de consciència

Actualitzada 01/06/2022 a les 14:40

L'accident de l'autobús número 386 de la línia 41 de l'EMT, procedent de la zona educacional en direcció a l'estació que va tenir lloc ahir a les 20.18 h de la tarda, va estar ocasionat per un mareig del conductor que va derivar en una pèrdua de consciència.El conductor va patir contusions lleus derivades del cop, i va ser traslladat l'Hospital Joan XXIII tal com maquen els protocols mèdics, on ha estat en observació fins aquest matí que ha estat donat d'alta.Els set passatgers que en aquells moments viatjaven al vehicle sinistrat van resultar il·lesos.La retirada del vehicle per la seva reparació no ha provocat afectacions a les freqüències horàries de les línies.L'EMT realitza unes revisions periòdiques per fer seguiment de l'estat de salut dels seus conductors i de seguretat dels seus vehicles.