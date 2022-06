Detingut a Tarragona per haver assetjat sexualment a una nena de 8 anys a través de les xarxes

Els fets van ser denunciats a Candás (Asturias) per part de la mare de la víctima

Actualitzada 01/06/2022 a les 09:11

La Guàrdia Civil en col·laboració amb la Guàrdia Urbana de Tarragona van detenir el 23 de maig passat un home com a presumpte autor d'un delicte d'assetjament sexual a una menor de 8 anys a través de les xarxes socials.Ambdós cossos policials van iniciar l'abril del 2021 una investigació arran de la denúncia presentada per part de la mare de la víctima, una menor de vuit anys. Va ser aquesta qui va detectar una sèrie de missatges d'alt contingut sexual al telèfon que habitualment feia servir la seva filla. Els missatges de contingut sexual eren enviats a través de xarxes socials per part d'un usuari desconegut. Per això va acudir a la Guàrdia Civil de Candás (Astúries) per interposar una denúncia.Finalment i després d'una àrdua investigació va ser possible determinar que les comunicacions havien estat emeses des d'un dispositiu que va poder ser localitzat a la ciutat de Tarragona.Com a desenllaç a aquests fets el dia 23 de maig, agents de la Guàrdia Civil de Tarragona i de la Guàrdia Urbana van procedir a la detenció del presumpte autor dels fets, així com la intervenció dels mitjans tecnològics suposadament utilitzats. Amb la confiscació dels dispositius trobats al registre del domicili del detingut i la seva posterior anàlisi es podrà determinar l'autoria dels fets i comprovar si aquesta menor, va ser l'única víctima o per contra n'hi ha alguna o algunes més.Les diligències instruïdes al llarg de la investigació han estat posades a disposició del Jutjat d'Instrucció núm. 1 de Gijón (Astúries).