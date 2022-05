Actualitzada 31/05/2022 a les 19:28

Tarragona ha iniciat un projecte de Comunalitat Urbana per fomentar l'economia del bé comú a partir de teixir complicitats entre una catorzena d'entitats de la ciutat. El projecte es durà a terme durant els propers dos anys als barris de Sant Pere i Sant Pau, Sant Salvador, el Serrallo i la Part Alta.Les organitzacions s'ajudaran mútuament per tal de cobrir mancances i impulsar iniciatives d'economia social, com ara fomentar el comerç de proximitat o una biblioteca d'intercanvi de coses, d'esport, cultura o de treball digne. La Comunalitat Urbana de Tarragona té un pressupost de 350.000 euros, atorgat pel Departament de Treball.