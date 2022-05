Les empleades de Les Alzines de Tarragona, a judici per assetjament laboral i persecució sindical

L'acte de conciliació amb l'empresa culmina sense acord

Actualitzada 31/05/2022 a les 11:23

Quatre treballadores de la residència Les Alzines de Tarragona aniran a judici després que no hagin assolit cap acord amb l'empresa en l'acte de conciliació, celebrat aquest dimarts al matí. Les empleades asseguren que s'han vulnerat els seus drets laborals i denuncien la companyia per assetjament laboral i persecució sindical. «Demanem la indemnització corresponent per un acomiadament improcedent i la retirada dels expedients incoats per faltes greus d'uns fets que no han ocorregut», ha dit Enrique Martín, secretari general d'UGT Serveis Públics a l'ACN.El sindicat va denunciar al Departament de Drets Socials la manca de treballadors al centre, així com a Inspecció de Treball l'incompliment del conveni vigent per part de l'empresa.