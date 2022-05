L'ICS Camp de Tarragona rep 78 nous residents per completar la seva formació

L'Hospital Universitari Joan XXIII rep 42 residents i l'Atenció Primària 36

L'ICS Camp de Tarragona ha rebut aquest dimarts els 78 nous residents que s'incorporen per completar la formació de la seva especialitat. L'Hospital Universitari Joan XXIII rep 42 residents, 36 d'especialitats mèdiques i 6 d'Infermeria, i l'Atenció Primària 36 residents, 24 de l'especialitat de Medicina Familiar i Comunitària i 12 de l'especialitat d'Infermeria Familiar i Comunitària. Aquest és el primer any que l'Hospital Joan XXIII té dues residents de l'especialitat d'Infermeria Pediàtrica, un resident de l'especialitat de Neurologia i un de Cirurgia Maxil·lofacial.El cap d'estudis de l'Hospital Universitari Joan XXIII, Cristóbal Añez, i la coordinadora de la Unitat Docent Multiprofessional de Medicina Familiar i Comunitària, Cruzma Fuentes, amb l'acompanyament de la directora mèdica de l'Hospital Joan XXIII, Dra. Ione Montalvo, el director d'Infermeria de l'hospital, Jesús Esteve, el director d'Atenció Primària, Dr. Daniel Ferrer-Vidal, la directora de processos assistencials d'Atenció Primària, Dra. Olga Ochoa, i la directora de cures d'Infermeria de l'AP, Maria del Puy Munian, han donat la benvinguda als residents i els han felicitat per la seva nova etapa i per escollir el territori del Camp de Tarragona per exercir-la.En referència als 36 residents de l'especialitat de Medicina Familiar i Comunitària completaran la seva formació a l'Hospital Universitari Joan XXIII, al Pius Hospital de Valls i a l'Hospital de la Xarxa Santa Tecla i als Equips d'Atenció Primària de l'ICS Camp de Tarragona.