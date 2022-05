L'enviament massiu d'alertes per risc químic a Tarragona s'activarà al juny

L'Estat té fins el dia 21 per implementar el Cell Broadcasting, un sistema d'avisos per SMS

Actualitzada 30/05/2022 a les 20:47

El pròxim 21 de juny s'acaba el termini per a què el govern de l'Estat implementi el sistema Cell Broadcasting per dirigir-se a la població en cas d'accident químic de manera eficaç. Es tracta d'un sistema d'enviament massiu d'alertes de caràcter particular que, a través de la geolocalització, envia SMS a les persones que estan en la zona d'afectació de l'accident. L'estratègia consisteix a definir unes antenes de telefonia mòbil les quals englobaran el territori afectat en cas d'accident al polígon.D'aquesta manera, els missatges no només arribaran als veïns empadronats a la zona, sinó que també ho faran a qualsevol persona que es trobi en el territori per qualsevol motiu. La competència del servei és estatal, ja que l'origen és una normativa europea que l'Estat ha de transposar, però serà la Generalitat qui ho gestioni amb l'activació del PLASEQTA. El cap del departament de Protecció Civil de l'Ajuntament de Tarragona, Daniel Martínez, ha qualificat aquest nou sistema de «solució definitiva i efectiva per avisar la població en cas d'accident químic».

A principis de novembre d'aquest any, la Direcció General de Protecció Civil té planificat un simulacre de confinament amb participació real de la població. L'escenari seran els barris de Ponent que estan dins la zona d'intervenció (Bonavista, Campclar, Torreforta, La Granja). Quan es dugui a terme aquest simulacre, doncs, el sistema Cell Broadcasting ja estarà operatiu.

Pel que fa a les accions de sensibilització i informació a la població que s'estan duent a terme, després de les reunions informatives que es van fer amb entitats veïnals de Bonavista, el 26 d'abril, i de Torreforta, l'11 de maig, el dia 7 de juny està prevista una nova reunió amb la comunitat islàmica i els nouvinguts també del barri de Bonavista.

Formació a les escoles

Per altra banda, s'ha sol·licitat la col·laboració de l'Institut Municipal d'Educació (IMET) i els centres educatius per fomentar les mesures d'autoprotecció davant el risc químic, fer recordatoris del contingut dels Plans d'autoprotecció o d'emergències de cada centre davant aquest risc i fomentar entre el professorat la cultura preventiva i d'autoprotecció davant del risc químic.



Segons explica Daniel Martínez, «potser serà necessari fer xerrades al professorat similars a les que estem fent amb els veïns de Ponent». D'aquesta manera, el professorat podrà aprofitar les hores de tutoria per donar la informació necessària a l'alumnat quan comenci el nou curs al mes de setembre, a més d'informar-lo de l'existència d'un joc creat per la Direcció General de Protecció Civil, dissenyat per informar l'alumnat de com gestionar una situació de risc químic. Fins al moment, des de Protecció Civil de l'Ajuntament s'han visitat tots els equips directius del centres educatius als barris de Ponent.

L'Ajuntament també ha previst una reunió amb la gerència del Complex Educatiu de Tarragona (Universitat Laboral) per planificar sessions informatives sobre les mesures d'autoprotecció en cas d'accident químic, tenint en compte la proximitat del complex amb el polígon químic.



Martínez també ha apuntat que es duran a terme trobades amb associacions de comerciants, de polígons, AMPAS, centres de culte i associacions de persones nouvingudes, així com amb entitats que fan activitats extraescolars, associacions culturals, residències de gent gran... Els centres i instal·lacions esportives de la ciutat també tindran la seva reunió informativa, a més del centres comercials de Ponent i les associacions de comerciants. L'objectiu és informar la població sobre el PLASEQTA.