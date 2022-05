Fortuny prepara el nou pressupost per a Tarragona, tot i que està disposat a la pròrroga

L'equip de govern presentarà a l'Ajuntament els comptes de 2023 tot i que, en no tenir majoria, podria prorrogar els actuals un altre any

El regidor de Serveis Centrals, Jordi Fortuny, ha anunciat la voluntat de l'equip de govern de presentar a l'Ajuntament uns pressupostos municipals per a l'any 2023, encara que, ara mateix, no comptin amb majoria per aprovar-lo. Davant d'aquesta eventualitat, Fortuny no dubta a advocar per la pròrroga dels pressupostos actuals, que són els de 2021, i a continuar amb la política d'elaboració d'expedients modificatius de crèdit per cobrir les necessitats financeres del consistori.

Fortuny ha indicat que «hem començat a fer el pressupost el 2023. El presentarem i intentarem negociar-lo. Què pot passar si no hi ha majoria per aprovar-lo? Doncs anirem a una situació de pròrroga». El regidor de Serveis Centrals ha remarcat que la pròrroga actual, que es pot repetir, ha possibilitat els expedients modificatius de crèdit, que han aportat «35 milions d'euros, que han servit per ajustar-nos a les necessitats de Tarragona», entre les quals ha citat els augments salarial, la realització de festes i les subvencions a les entitats i les associacions.

Flexibilitat

Fortuny ha afegit que la situació actual sense pressupost aprovat ha mostrat a l'equip de govern que «es pot continuar i tirar endavant. La prova és que hi ha molt poca gent que ho noti. I, fins i tot, hem obtingut un avantatge del fet que això ens ha donat flexibilitat», ha dit.

El responsable de les finances municipals considera que «de vegades ens podem quedar encotitllats per un pressupost inicial, i després modificar-lo és molt difícil». Els modificatius, en canvi, permeten adaptar-se a les necessitats de cada moment, segons la regidoria.

Fotuny està disposat a endegar «tots els modificatius de crèdit que calguin», i entre ells ha citat els que han de finançar la cavalcada dels Reis o la campanya de Nadal, tot i que, d'ara endavant, espera que no requereixin despeses tan considerables com els dos anteriors. «Aquests modificatius els farem així que trobem la manera de reciclar diners per a aquestes coses», indica.

El regidor espera obtenir suport de l'oposició en els modificatius a partir d'ara, «o almenys la cortesia de l'abstenció», diu, «perquè són coses que, si s'hi oposen, perjudiquen la ciutat».

En qualsevol cas, Jordi Fortuny no ha mostrat cap preocupació pel fet que un debat constant sobre expedients i el més que previsible enfrontament amb motiu del pressupost de 2023 presentin un govern municipal dèbil i en minoria. «Ben al contrari», ha dit, «la imatge que donem no és la d'un govern feble sinó la d'un govern fort. Un que fa la feina i que sap escoltar. Hem sabut tirar endavant l'economia de l'Ajuntament».

El regidor afegeix que «si discutim el pressupost tres o quatre vegades en comptes d'una, el que obtenim és més transparència en la gestió. Abans molt poca gent sabia què era un modificatiu de crèdit, i ara ho sap gairebé tothom». D'això en dedueix que «hi ha hagut un canvi radical, perquè tothom es preocupa pel pressupost de la ciutat».

Fortuny també ha citat, com una de les preocupacions principals de la hisenda pública, la inflació que encareix el deute.