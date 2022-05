El Club Ciclista Campclar farà el Camí de Sant Jaume a favor de l'AFANOC

Ciclistes de l'entitat sortiran de Tarragona el 8 de juny i arribaran el 18 a Santiago de Compostel·la

Actualitzada 31/05/2022 a les 09:47

El Club Ciclista Campclar farà del 8 al 18 de juny el Camí de Sant Jaume per donar visibilitat i recaptar fons a favor d'AFANOC, entitat sense ànim de lucre que treballa per millorar la qualitat de vida dels nens i nenes que pateixen càncer infantil i de les seves famílies.En un acte a l'Antic Ajuntament que va acabar a la Catedral de Tarragona, lloc des d'on surt el Camí de Sant Jaume que parteix de la ciutat, els ciclistes Ricardo Mandrà i Pep Garcia han explicat el projecte acompanyats del coordinador d'AFANOC a Tarragona, Jordi Rodríguez, la consellera d'Esports de l'Ajuntament de Tarragona, María José López, i l'alcalde i president del Patronat Municipal de Turisme, Pau Ricomà.El 8 de juny, un grup de ciclistes encapçalats per Mandrà i Garcia, sortirà des de Tarragona per iniciar una ruta ciclista de 1.200 km que arribarà a Santiago de Compostel·la. Serà un peregrinatge fins a la ciutat gallega que recorrerà durant 10 dies el Camí de Sant Jaume que parteix de Tarragona.Durant el trajecte, a les ciutats on pernocti el grup de peregrins, es farà una breu xerrada o explicació sobre la feina d'AFANOC. Segons Pep Garcia, «el nostre objectiu és el de col·laborar amb la gran tasca que fan aquests professionals i per això hem preparat aquest esdeveniment per recaptar fons que es donaran íntegrament a l'entitat».Paral·lelament, el grup promourà el cicloturisme com una activitat turística i familiar sostenible i farà difusió de material informatiu i promocional de Tarragona Turisme com és el plànol turístic de Tarragona, el dossier de Tarragona Patrimoni de la Humanitat i el de la Ruta dels primers cristians de Tàrraco.A l'arribada a Santiago de Compostel·la, la comitiva serà rebuda per una delegació municipal a qui donaran a conèixer la iniciativa, la tasca d'AFANOC i la història i el patrimoni de Tarragona. Finalment, tornaran a Tarragona i finalitzarà aquesta gran aventura solidària del Club Ciclista de Campclar.